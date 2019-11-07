面板業逆風 友達10月營收跌破200億元 創2009年2月以來新低

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (7) 日公布 10 月合併營收為 199.8 億元，月減 16.3%、年減 24.6%，跌破 200 億元大關，創 2009 年 2 月以來新低，累積前 10 月合併營收 2267.99 億元，年減 11.76%。
友達表示，10 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約 795 萬片，月減 22.9%；中小尺寸面板出貨量約 1274 萬片，月增 12%。
友達董事長彭双浪日前法說會表示，展望今年，總體經濟影響終端消費，新產能開出也造成產業壓力，第 4 季後期將進入傳統淡季，預期供需失衡狀況將持續，將適度調整產能利用率，並利用年底進行歲修、新產品試產。
彭双浪進一步表示，進入面板產業傳統淡季，預期供需失衡狀況將持續一段時間，將適度調整產能，並加速新產品開發，對於近期市場傳出，部分面板廠將調節產能，預期將有助改善供需失衡現象。
另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今也公告 10 月合併營收 7.16 億元，月減 0.94%、年減 11.67%，累積前 10 月合併營收為 74.22 億元，年減 13.48%。