搭周慶商機 兩大餐飲業Q4展店加速 營收可望再衝高

進入周年慶傳統旺季，連鎖餐飲業者搭上百貨櫃位密集調整期，也將陸續開出新店點，甫掛牌的連鎖韓式料理集團豆府 (2752-TW) 表示，第四季將開出 6 家新據點，並首次跨足非韓式料理，瓦城 (2729-TW) 則將展店火力放在本季，年底前還要再開 10 家新據點，兩大業者單季營收持續衝高可期。

豆府指出，明日將首度推出非韓式料理，於台中中友百貨開立第一間越南河粉專賣店「飛機河粉」，10 月下旬也將與連續 2 年榮登米其林必比登的泰式炒河粉品牌 BANN PHADTHAI 正式簽約，再加上代理阿達師牛肉麵，集團預計再展出 6 家店，至年底總店數可望達 45 家。

而瓦城年目標淨增 25 家，今年前三季開出 9 家店，已簽約店數 13 家，目標本季全力加速拓點，至年底達開店目標，而新開據點以「瓦城泰國料理」和「時時香 Rice Bar」為主。

豆府旗下有涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房和銅盤等韓式料理品牌，藉由多品牌發展出主題餐廳、小型餐廳，以及美食街據點等，滿足不同價格帶需求的客群，法人認為，由於豆府共用原物料，還擁有採購議價優勢。

另一方面，豆府目前在百貨的據點相較於瓦城仍少，預料其未來發展空間仍大。

瓦城第三季單季合併營收 12.87 億元，年增 12.22%，再寫單季新高，累計前三季 37.55 億元，年增 14.75%。

豆府第三季單季合併營收 3.69 億元，年增 20.22%，也連三季創高，累計前三季為 10.23 億元，年增 26.21%。