國賓衝刺餐飲 斥億元打造全台最好川菜廳 尾牙場近全滿

國賓 (2704-TW) 董事長許育瑞今年耗資億元，力拚將台北國賓館內川菜廳打造「全台最好的川菜廳」，經數月改裝完成後，台北國賓總經理李元琦今 (23) 日表示，老顧客滿意度高， 自 10 月 19 日重新亮相以來小吃和包廂皆客滿， 就連尾牙和宴會廳詢問度也熱絡， 目前剩下兩到三天的空檔，而新登場的中型宴會廳，主打華麗的精品空間，有利爭取過去較少著墨的年輕客群。

目前國賓餐飲營收占比高達 65%，李元琦說明，除了甫完成川菜廳改裝，包括二樓的宴會廳，A cut 牛排館均已改裝完成，明年暫無調整計畫。

另一方面，台北國賓近 100 間客房改裝將於 11 月中旬完成，接下來看市場狀況來評估何時要進行第二期的改裝。

除了餐飲的穩定成長，李元琦指出，台北國賓由於住客有高達 70% 是日客，相對不受陸客來台下滑的影響，隨著台商回流注入經濟成長的新動能，後續將積極增加與公司行號合作專案，期許提升商務來客。

台北國賓川菜廳封館整修耗時 5 個月，除了硬體設備斥資億元更新，更特別聘請北京知名設計師營造「ModernChinese」的經典氛圍，在 12 樓小吃區與包廂以北宋知名畫作「文會圖」為靈感出發，整體空間貫穿六大元素「會友、論道、品茗、鑑古、酌酒、撫琴、宴飲」；至於 13 樓宴會廳「樓外樓」，則以「珠寶盒上的緞帶」為主題，目標成為台北最高貴精緻的宴會場所。