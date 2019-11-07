台股盤前－驚驚漲看回不回 未見急漲爆大量前 仍有利多方格局

台股昨 (6) 日盤面上漲多的電子股熄火，改由金融股接棒點火，零星傳產股助攻，終場指數收在 11653.07 點，小漲 9.04 點、漲幅 0.08%，外資連 18 買，台股驚驚漲、看回不回，再度改寫 29 年來波段新高點。分析師表示，未見急漲暴大量、融資大增或轉弱訊號前，都仍有利多方格局。

台股昨天走勢震盪，在獲利賣壓回吐下，最低下探至 11601 點，尾盤台積電、鴻海股價紛紛翻紅，台積電收 311 元再創新高，鴻海收在 90.4 元 6 個月高價，大立光收盤站上 4700 元，加上金融股躍升為主流股，金融指數為 1999 年 6 月以來最高，成為台股穩盤主力。

外資昨天買超 67 億元，已達連 18 買紀錄，累計買超達 1563.07 億元，今年以來外資累計買超更已達 1755.52 億元。

今日觀盤重點，全球前三大半導體製造廠三星、英特爾、台積電搶攻第五代行動通訊（5G）與人工智慧（AI）帶來的龐大半導體晶片商機，英特爾、台積電並提前預告明年資本支出將維持高檔，半導體業新一波資本支出競賽開打，台廠中包括帆宣、家登、精測等，都將受惠此波大廠資本支出擴張商機。

人臉辨識技術自蘋果 iPhone 導入後，近年來成為手機生物辨識主流之一，隨三星傳出明年新機將全面導入 3D 臉部辨識應用，市場推測，包括新鉅科、穩懋、宏捷科、全新等供應鏈有望受惠。

不過，韓媒報導，三星為避免今年兩款旗艦機首度導入超音波指紋屏下辨識功能，卻爆發資安問題的狀況再發生，明年 S11、Note 11 兩款新機將改採 3D 臉部辨識。三星手機生物辨識方向大轉彎，原屏下指紋辨識模組供應商 GIS-KY 恐痛失訂單。

整體來說，台股大盤沿著 5 日線一路攻高，日 KD 在高檔持續鈍化，不過，因短線漲幅相對較大，上漲空間有限，短線上易出現高檔震盪，若能力守在 10 日線之上，台股仍有高點可期。