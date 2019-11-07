順藥腦中風新藥打入中國 里程碑金上看11億元

順天醫藥 (6535-TW) 宣布，與中國上海醫藥簽署授權協議，產品為急性缺血性腦中風新藥 LT3001，除攜手合作進軍全球市場，也將依臨床試驗進度分批取得里程金，金額最高達人民幣 2.6 億元 (約新台幣 11.3 億元)，利多消息，激勵今日股價開盤隨即亮燈漲停，來到 32.65 元。

順藥表示，人民幣 2.6 億元的里程碑金中，包含產品相關資料 3500 萬元，全球第 1 位三期臨床試驗病人收案 3000 萬元，全球三期臨床試驗成功且產出報告 1500 萬元，獲准美國、歐洲或中國任一藥證人民幣 1.8 億元，銷售里程金最高達 2800 萬元，及產品未來 6-12% 的銷售權利金。

順藥表示，雙方將在中國合作開發 LT3001，另為加速歐、美、日等市場，上藥將提供 LT3001 的中國臨床數據，來運用在後續全球臨床開發。

據 WHO 統計，全球每年腦中風人數達 1500-1700 萬人，其中 8 成以上為急性缺血性腦中風，而中國 40 歲以上罹患腦中風人數達 1242 萬人，每年死於腦中風的病患高達 196 萬，且發病率和患病率每年均有提升。

順藥表示，LT3001 為創新小分子藥物，適應症為治療急性缺血性腦中風，動物試驗證明，LT3001 具血管再通與降低血流再灌注損傷等效果，目前已獲中國、美國、日本、澳洲、俄羅斯等國專利，估 LT3001 的藥品市場規模可達 150 億美元。