盤前財經大事搶先讀2019年11月07日

今日操盤前瞻
美國上周首度申請失業金人數
德國 9 月工業生產
英國央行利率決策
法說會：味王、喬福、群光、原相、TPK-KY、中裕、和碩、IEK-KY、環宇、環球晶
美參議員提案 限制政府退休基金投資中國上市企業
因擔憂美國政府退休金助長中國經濟成長並損及國家安全，週三 (6 日) 美國多位參議員提出法案，立意限制聯邦退休基金投資中國股票。閱讀全文...
川習會地點是倫敦？美中簽署協議可能延至 12 月
《路透社》週三 (6 日) 引述消息人士報導，美國總統川普與中國領導人習近平簽署階段協議可能延至 12 月，因為該協議內容與簽約地點仍在討論中。《CNBC》週三也引述消息人士報導，美方致力於在本月中旬前達成協議。閱讀全文...
顧立雄：不考慮發展人民幣離岸中心 中國對台 26 條沒吸引力
對於中國提出，希望台灣可發展成人民幣離岸中心，金管會主委顧立雄昨 (6) 日表示，目前不在政策思考範圍，不考慮發展人民幣離岸中心；至於中國祭出對台 26 條措施，他直言「一點吸引力都沒有」。閱讀全文...
〈台新金法說會〉台新證攜手南京紫金集團合資公司 拚當第二隻腳
台新金控 (2887-TW) 昨 (6) 日舉辦法人說明會，總經理林維俊表示，台新證券持續積極延伸佈局，包括擬與南京紫金集團合資成立證券公司，期成為控股方，希望藉由擴大證券版圖，打造證券成為金控第二隻腳。閱讀全文...
受迫美政府壓力？傳 ASML 推遲對中國半導體設備出貨
在日前便傳出美國政府向台灣政府施壓，限制台積電向華為的晶片供應，週三 (6 日)《日經》報導指出，歐洲最大的晶片製造機製造商艾司摩爾 (AMSL-US) 也已經推遲了對中國關鍵半導體設備出貨。閱讀全文...