〈常廣登興櫃〉醫材股新兵11/8登興櫃 參考價45元 今年EPS估上看3元

醫材廠常廣 (6730-TW) 將於 11 月 8 日登興櫃，參考價 45 元，董事長陳政宏看好微創手術將是未來趨勢，加上產品已導入各大醫院，並穩定出貨，預期今年營運可望優於去年，法人估，今年每股純益有機會站穩 3 元。

據市調機構調查，2021 年全球微創手術市場將達 181 億美元，2016-2021 年複合成長率達 10.2%，陳政宏表示，常廣市占率不算高，因此還有成長空間。

常廣營收占比方面，高達 8 成來自腹腔鏡微創手術耗材，包括穿刺套管、沖吸管、氣腹針等；複合式裝置占 10%，如複埠式導入套管組、傷口撐開器、傷口撐開器氣密蓋等；器械及設備占 7%，包括組織夾鉗、鑷子、牽引器等；及檢體袋、手術訓練箱等其他類別則占 2%。

展望後市，陳政宏表示，公司產品行銷 50 個國家，台灣、日本市場均穩定出貨，惟歐洲因經濟趨緩影響，營收貢獻較不穩定，但仍是目前最大供應地區。另一方面，近來已開始調整產品組合，整體營運將逐步成長，法人預期，今年營收可望優於去年，全年每股純益上看 3 元。

從常廣各地區營收占比來看，歐洲占 29%、日本占 22%、韓國占 12%、中國占 5% 、台灣 21%，陳政宏看好，中國將會是未來成長動能之一，因基期低加上市場潛力大，惟產品許可證較難取得。

常廣 9 月營收 3386 萬元，月增 2.76、年增 16.49%；累計前 9 月營收 3.06 億元，年增 5.59%。今年上半年稅後純益 5205 萬元，年增 26%，每股純益 1.95 元。