〈財報〉Roku Q3虧損較去年大幅擴大 盤後重挫14%

Roku (ROKU-US) 週三盤後公布第三季財報，雖然營收高於預期，且財測也符合預期，但盤後股價仍重挫 14%。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

調整後每股虧損：22 美分，優於分析師預期的每股虧損 28 美分，但目前尚不清楚兩個數據是否可比。

營收 2.61 億美元，高於分析師預期的 2.569 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨損：2515.5 萬美元，去年同期淨損為 952.7 萬美元。

股權激勵措施：2261.8 萬美元，去年同期為 1149.9 萬美元。

折舊和攤銷： 349.3 萬美元，去年同期為 221.8 萬美元。

調整後 EBITDA：-43.8 萬美元，去年同期為 196.8 萬美元

Roku Q3 non-GAAP 財報 圖片：Roku

營業關鍵數據：

活躍用戶人數年增 36% 至 3230 萬人，前季為 3050 萬人。

自每用戶取得之平均營收 (ARPU) 年增 30% 至 22.58 美元，前季為 21.06 美元。

串流時數年增 68% 至 103 億小時，前季為 94 億小時。

平台營收年增 79% 至 1.793 億美元。

硬體設備營收年增 11% 至 8160 萬美元。

Roku 在週三的財報電話會議上表示，目前公司目標是在整個北美和南美市場上擴張國際版圖，預計 2020 年底在英國推出首款電視機。

2019 Q4 財測：

營收淨額：3.8 億美元至 3.96 億美元

毛利總額：1.56 億美元至 1.61 億美元

淨損：2200 萬美元至 17 萬美元

調整後 EBITDA：7-12 美元

2019 全年財測：

營收淨額：10.98 億美元至 11.13 億美元 (符合預期)

毛利總額：4.89 億美元至 4.94 億美元

淨損：6600 萬美元至 6100 萬美元

調整後 EBITDA：28-33 美元

Roku 預期，10 月時以 1.5 億美元收購廣告科技公司 Dataxu 的交易將能推升整個第四季的營收成長。Dataxu 的技術讓行銷人員可計畫和購買視頻廣告活動。

Roku 不收取訂閱費，而是聚焦自合作夥伴取得的廣告營收。

Roku 面臨來自 Google Chromecast 和 Amazon Fire TV 的激烈競爭，但該公司表示已準備好與新進的串流媒體提供商合作，上個月 Roku 宣布將在其串流平台上容納 Apple TV app，亦即將可收看 Apple TV+。

迪士尼 (DIS-US)、AT&T (T-US) 和 NBCUniversal 也將推出自家串流服務。Roku 高階副總總裁兼平台業務總經理 Scott Rosenberg 表示，Roku 是這些公司的「必要平台」，因此這些今年底和明年初將推出的串流服務將使公司受益。