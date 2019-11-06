中法簽署150億美元協議 集中航空、能源、農業領域合作

週三 (6 日)，在法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 出行中國期間，雙方就航空、能源以及農業等領域，簽署價值 150 億美元的合約。

根據中國官員表示，這些交易涉及航空、能源以及農業領域，包含批准 20 家法國公司向中國出口家畜、牛肉與豬肉。法國總統辦公室發布聲明表示，家畜出口的範圍將擴大至鴨、鵝、鵝肝。

能源方面，北京燃氣集團和法國公用事業公司 Engie 同意在天津設置液化天然氣終端和儲備設施，而法國道達爾石油公司 (Total) 將與中國申能集團合作成立合資公司，將天然氣分配到整個長三角地區。

此外，兩國還承諾在 1 月 31 日前，就法國歐安諾集團 (Orano)(前身為阿海琺集團) 的核廢料處理廠建造計畫達成協議，該廠原先計劃設置於中國東部江蘇省連雲港市，在受到當地居民極力抗議後取消。

中國新華社報導指出，中國還將支持本地企業購買空中客車 (Airbus) 飛機，兩國同意推動 300 架 A350 飛機的交付，並加大空巴在中國的投資力度，雙方希望能加強航空領域合作，特別是在直升機、飛機引擎、以及飛行員培訓方面。

中國國家主席習近平表示，雙方將堅持貿易多邊主義，並釋出共同努力建立更開放經濟環境的信號，法國總統馬克宏對於習近平說法亦表達贊同，稱貿易衝突只會導致失敗，並以美國對中國發動的貿易戰為例。