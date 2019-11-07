【馮冠華專欄】整固待變

11 月 7 日 - 平安好醫生（1833）

1）上日港股市況總結：恆指週三走勢反覆。指數低開約 47 點後，最多曾下跌約 135 點，低見 27548 點。及後，又曾轉跌為升，最多曾升近 68 點，高見 27751 點。最終以 27689 點收盤，上升 5 點。成交金額按日下跌約 21% 至約 729 億 。港股通南下仍是淨流入，但金額減少至約 1 億。北上也繼續是淨流入，金額亦減少至約人民幣 8 億。藍籌 26 升 24 跌。



板塊方面，以內房、本地地產及銀行股表現較好。做空方面，佔大市成交再微降至約 13.5%。牛熊證街貨最新比例為 53:47，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 26:74。重貨區方面，熊證上移至 28000-28049，牛證則仍在 26950-26999。恆指期貨夜市收報 27705 點，下跌 36 點，高水 16 點。港股 ADR 下跌 93 點，相等於恆指 27595 點。



簡評：恆指在四連升後，昨天能背馳上證報升，算是很不錯的走勢。成交金額雖跌至七百多億，但筆者認為可視作為健康的整固。藍籌升跌比例相若，但指數權重股，如騰訊（700）、友邦（1299）、平保（2318）及滙豐（5）則全報升，風險胃納好像有點回落。另外，做空比率則維持近日水平，滬深港通南北向雖然維持浄流入，但金額卻大幅減少。在上證三千點有拉牛上樹的情況下，恆指及港股可能先要在現水平作整固。



盤後特首公佈粵港澳大灣區 16 項惠民措施（見點 2），當中置業的部份，或令市場對部份在大灣區擁有較多土儲的內房公司有憧憬，這包括時代中國（1233）、龍光地產 （3380）、奧園（3883） 及佳兆業（1638）。



平心而論，措施會否激活港人北上置業，相信很多投資者也會有所懷疑。在現時的社會動亂，與及特首與習近平會面之後，公佈這「惠港居民」措施，筆者只可說，感覺並不良好；回復社會秩序之日又好像遠了一點。在金融市場方面，若個別內房股價因消息而走高，投機味濃，高價進場風險也頗大的。



吉利（175）10 月的數據不俗，相反，比亞迪（1211）的數據則頗失望；這已是近數月的常態。估計前者或再有市場追捧而後者則應敬而遠之。昨天早報提及的輪轉買賣，筆者發覺昨天部份新經濟股有回勇之勢，這包括平安好醫生（1833）、閲文（772）及眾安在線（6060）。當中，平安好醫生因股東配股消息而 7 連跌，昨天股價大幅反彈逾 7%。不利消息應已在股價中及過份反應，現價可進場。



2）特首林鄭月娥宣布，粵港澳大灣區小組已同意推出新一輪三大類共 16 項措施，7 項惠及港澳居民的措施中，包括推出跨境理財通、放寬港人到大灣區 9 個城市買樓等措施，豁免需要社保等條款才可以買樓的要求，而且即使有限購的城市，港人亦可以置業。為配合港人到大灣區置業，小組亦會推出便捷港澳居民在大灣區使用電子支付的措施，港人可在香港的銀行分行開設大灣區戶口，而選擇在大灣區城市工作的香港居民，他們的子女可享有與內地居民同等的教育安排。（經濟日報）



3）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指下跌不足 1 點，標指上升 0.07% 而納指則下跌 0.29%。十年期債息報 1.83%。美滙指數在 97.93，紐約期油最新報 56.39 美元。



4）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：吉利汽車（17）) 公布，10 月總銷量 13.02 萬部，按年增長 1%，按月上升約 14%。首 10 個月總銷量 108.83 萬部，按年減少約 14%，達全年經修訂目標 136 萬部的 80%。



比亞迪股份（1211）公布，10 月銷量 4.11 萬輛，按年下跌 15.19%。其中，上月新能源汽車銷量 1.26 萬輛，按年大跌 54.58%。今年首 10 個月銷量 37.69 萬輛，按年減少 5.78%，其中新能源汽車銷量 20.51 萬輛，按年增長 19.93%。



中國海外發展（688）公布，今年首 10 個月，累計合約物業銷售約 3184.04 億元，按年增長 26.91%。單計 10 月，合約物業銷售金額約 281.86 億元，按年增長 15.19%。

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