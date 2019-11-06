【馮冠華專欄】熱錢四竄尋寶之態或會更瘋狂

11 月 6 日推介 - 金山軟件（3888）

1) 上日港股市況總結：恆指週二反覆造好。指數在高開約 54 點後曾一度轉跌，最多曾下跌約 84 點，低見 27463 點。及後在上證逆向轉升及人民幣離岸價走強下，恆指又再轉向，最多曾升近 186 點，高見 27733 點。最終以 27683 點收盤，上升 136 點。成交金額按日上升約 4% 至約 921 億 。港股通南下仍是淨流入，金額上升至約 7.4 億。北上也繼續是淨流入，金額亦增至約人民幣 52 億。藍籌 32 升 15 跌 3 持平。



板塊方面，人民幣相關股（內房、內航、紙業及澳門博彩股）連續兩天造好；另外，中資券商、石油相關、內險及手機設備股也不俗。做空方面，佔大市成交微降至約 13.6%。牛熊證街貨最新比例為 64:35，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 30:70。重貨區方面，熊證在 27800-27849。牛證上移至 26950-26999。恆指期貨夜市收報 27698 點，上升 19 點，高水 15 點。港股 ADR 下跌 68 點，相等於恆指 27614 點。

簡評：恆指昨天可以錄得四連升，很大程度上是受人民幣離岸價在盤中曾升穿七算，以及上證曾升穿 3000 點所帶動。雖則上證的 3000 點得而復失，但指數最終仍錄下三連升，不算太差了。港股的其他指標方面則頗正面，包括成交金額再上升而做空比率略降、滬深港通浄流入均有所增加、藍籌維持升多跌少，以及恆指仍有向上屠熊誘因等等。



值得一提的是，輪轉買賣在昨天頗為明顯，比方說，前天極強勢的醫藥股、中手游（302）及創收市新高的李寧（2331）全受壓，反觀近日大落後的騰訊（700）、多隻半新股甚至個別區塊鏈公司又突然冒勇，估計未來熱錢四竄尋寶之態或會更瘋狂。

近日的強勢，主要來自中美貿易談判的樂觀假設（人民幣、美股的強勢也也原於此）；另外，市場也好像對香港的社運續漸麻木。恆指四天已累升約千點，整固或健康調整若出現，也不足為奇；但筆者覺得指標上並無變差跡象，反而是越來越有說服力。升市莫估頂，權重的友邦（1299）和騰訊也先後發力，大落後的港股，大家暫時也不必太杞人憂天。

筆者多次推介的中滙集團（382）昨天公佈了上市後的首份業績。由於公司早前已發盈喜，固此，市場對三成多的盈利增長應不會太驚訝。由於新學期已開始，學生人數和學費已成定局，所以公司對來年度的指引，包括 17% 的收入增長、2 個百分點的稅率改善、毛利率 0.3 個百分點的增長，偏差應不會太大。若再扣除在本年度發生的一次性上市費用，從指引的數據推斷，來年再交出 3 成或以上的增長，應沒有太大難度，預測本益比也會從今年的 14 倍降至約 10 倍，這還不包括管理層在分析員會議承諾的收購效益，所以，中長線仍值得進場。

至於今天推介，建議金山軟件（3888）。公司股價在昨天眾多區塊鏈公司中，表現相對落後。收盤後公佈分拆旗下北京辦公軟件到內地科創板的詳情，大有機會吸引熱錢垂青了。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指上升 31 點或 0.11%，標指下跌 0.12% 而納指則上升 0.02%。十年期債息報 1.857%。美滙指數在 97.92，紐約期油最新報 57.27 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）： 碧桂園（2007）公布，10 月合同銷售金額約 567.6 億元人民幣，按年增加 40.46%。期內，合同銷售建築面積約 667 萬平方米，按年升 52.22%。

中滙集團（382）公布，截至 8 月底止全年業績，股東應佔溢利 2.17 億元（人民幣，下同），按年增長 34.11%。每股基本盈利 27.68 分，末期息派 1 仙。

金山軟件（3888）公布，分拆旗下北京辦公軟件，將於本周四（7 日）進行普通股建議首次公開發售，預期將於本月 18 日開始在科創板上市及買賣。該股的發售價料為每股 45.86 元人民幣。

4）新股訊息（信報）兩隻新股將於今天掛牌，其中銀城生活服務（1922）暗盤收報 2.44 元，較招股價 2.18 元，升 0.26 元或 11.93%。另外，裝配式建築解決方案供應商遠大住工（02163），其暗盤收報 9.15 元，較招股價 9.68 元，跌 0.53 元或 5.48%。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/