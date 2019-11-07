華南銀行專業「領航」 打造最客製化的理財工程

80 年代，台商大規模前往中國闖蕩，在紡織產業擁有一片天的林董也不例外；過去三十年來，林董在英屬維京群島設立公司，依循「台灣接單、中國製造」的經營模式，多年來累積豐厚獲利，而這些財富都累積在海外。



近年各國查稅趨嚴，加上貿易戰始終沒有鳴金收兵趨勢，他也動了鮭魚返鄉的念頭，但是如何用最有效益的方式將財富移回台灣，成了他最大困擾，今年 1 月財政部發布「海外資金回台解釋法」，7 月 3 日立法院三讀通過「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，林董瞬時不知兩條法令該如何選擇。

不僅林董，多數台商都有這項困擾。華南銀行深知客戶的苦，條例甫公布，就展開「資金回台大利多，華銀為您搶先機」，北中南多場巡迴演講，席間邀請外部團隊詳解租稅優惠重點，完整說明資金回台的具體申請操作程序；林董就是在理專的邀請下參加活動，「相見恨晚！華南銀行不僅對資金回台有全方位分析，連後續的金融投資，都幫我想好了」，滿意的林董對華南銀行服務比了大大的讚。

金融服務一條龍 全方位保護財富

台商回流資金如何去化？華南銀行成立專業服務團隊，集合金控旗下證券、投信及創投子公司，從客戶金流、融資到理財商品，辦理資金匯回具體申請操作程序進行完整說明，並就境外資金匯回後所衍生之金融投資，提出完整金融商品配套規劃，以提供客戶一站購足之多元選擇。



其中更針對金管會放行的 8 類金融商品中，依據不同客戶的風險屬性，推出 3 種客製化的投資組合，A 投資組合是「穩定收息型」，特色是標的波動低，穩定收息；B 投組是「攻守兼備」，採債券為主，股票為輔的均衡配置；最後 C 投組是「積極進取型」，主打廣納優質標的，股、債多元佈局。



另外也就政策支持之保障型保險（如即期年金、醫療、健康及長照險等），推出相對應之商品，為客戶打造專屬的美滿人生規劃。



頂級領航信用卡深受會員喜愛

投資金融商品只是資產規劃的一部分，但說到底，財管最重要的核心精神，還是如何守護這一輩中小企業主努力打拼的成果，並將其順利交棒到子女手中。



全台灣有九成八以上企業為中小企業，而根據資誠（PwC）「2019 台灣家族企業傳承調研報告」指出，45% 家族企業掌權者年齡已達 60 歲以上，但家族企業僅一成完成交棒；中小企業的就業人數高達 800 萬，企業傳承影響的不只是家族興衰，也與台灣經濟起伏緊密相連。華南銀行 2018 年就認知到財富管理服務的迫不急待，即整合銀行資源並領先公股銀行，率先推出「領航會員計劃」。



華南銀行鎖定中小企業主及高資產客群廣宣領航會員計畫，包括資產總額平均達 3000 萬元以上的「獨享家」會員，1000 萬元以上的「理享家」會員，以及 300 萬元以上的「夢享家」等三種級別，截至 2019 年 8 月底會員數突破五萬人。



能夠創下五萬人的佳績，代表領航會員計劃提供的服務備受客戶肯定；諸般優惠中，華南銀行採邀請制的頂級領航信用卡最值一提，讓獨享家會員除了擁有免費機場接送、免費使用機場貴賓室、海外紅利 5 倍回饋、高鐵購票九折優惠、高爾夫球場果嶺優惠等十餘項尊榮待遇。更享有專業會計師的諮詢服務。

為財富買「保險」 財富更保險

保險兼具節稅與保障功能，為規劃財富傳承的不可或缺的重要拼圖，雖然境外資金匯回在金融投資運用於保險部分，僅侷限於保障型及高齡化產品，但另外自由運用之 5％卻是不限資金用途及投資方式，因此建議可善用此靈活運用額度，做好優質養老或資產傳承的規劃。



華南銀行舉例，以美元或台幣利率變動型終身壽險來說，若被繼承人不幸逝世，指定受益人領取保險給付，且這筆資金在繳納遺贈稅前即可領到。這樣安排有兩個好處，一方面利率變動型終身壽險，讓保戶資產「存有穩定成長空間」，也等於額外擁有一筆可靈活調度的資金；另一方面，這筆錢也能成為指定受益人繳納遺產稅的資金來源。



華南銀行建議企業主不妨考量資金規模、風險承受度、預留稅源的需求，交由專業團隊綜合股票、債券、基金、保險等金融商品，規劃最合適穩健地客制方案，讓一生打拼心血，能夠世代傳承。