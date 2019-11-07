彭博：美參議員提案 限制政府退休基金投資中國上市企業

因擔憂美國政府退休金助長中國經濟成長並損及國家安全，週三 (6 日) 美國多位參議員提出法案，立意限制聯邦退休基金投資中國股票。

由於正值美中敲定貿易協議的敏感期，此法案可謂來得不是時候，令市場捏了把冷汗，目前美國總統川普和中國領導人習近平正努力選出簽署「初步貿協」的地點，這項提案又替貿易戰前景增添了更多變數。

這項由佛羅里達州的共和黨參議員 Marco Rubio 和新罕布什爾州的民主黨參議員 Jeanne Shaheen 提出的法案，旨在阻止聯邦退休基金董事會 (Federal Retirement Thrift Investment Board) 的資金流向中國。

據悉，該法案將限制軍政府退休人員使用退休儲蓄向中國上市公司進行投資。兩位參議員認為，這類投資恐有損於美國經濟利益，他們更強調，這些陸企同時還包括受到美國出口禁令制裁的公司。

參議員 Rubio 表示，美國聯邦退休基金投資不應該成為助長中國經濟崛起的資金來源，這等同於破壞美國對經濟和國家安全所做的努力。

儘管該法案得到了兩黨的支持，但仍須等候參議院審議並表決後才能出現最終定案。

這項提案支持者包括了民主黨參議員陸天娜 (Kirsten Gillibrand)、Jeanne Shaheen 以及共和黨參議員 Rubio 和 Mitt Romney。

管理美國政府主要退休儲蓄基金的聯邦退休基金董事會，於 2017 年決定，政府退休金中的國際基金，到了 2020 年中期，將自動按照明晟 MSCI 全球世界指數的比重配置。

為了推翻此一決定，參議員 Rubio 和 Shaheen 敦促董事會撤銷該決定並提出法案，並在上週末董事會會議前夕，致信強力表達此訴求，預計董事會將在 11 月 13 日的會議上再次對該法案進行決議。

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