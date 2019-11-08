貴金屬盤後—中美談判大有斬獲 黃金重摔至3個月低點

週四 (7 日) 交易，黃金期貨價格大跌，收在 3 個月最低點，且本週跌幅已創一年多來最大，係因市場對中美近期達成部分貿易協議的樂觀情緒再次激發公債殖利率上升，削弱了貴金屬的吸引力。

中美週四同意，如果兩國達成部分協議，那雙方將逐步解除一些關稅。

中國商務部發言人高峰指出，「過去兩週，中美兩國牽頭人進行了認真且有建設性的討論，雙方同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 26.70 或 1.8%，收每盎司 1466.40 美元，為最活絡契約自 8 月 2 日以來最低收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 58.8 美分或 3.3%，收每盎司 17.01 美元。

根據 FactSet 的數據，本週黃金期貨價格約下跌 3.2%，為 2017 年 5 月 5 日止的一週以降最大單週跌幅；白銀本週下跌近 5.9%，為 2017 年 7 月 7 日止的一週以降最大單週跌幅。

RBC 資本市場商品策略師 Christopher Louney 週四報告指出，「市場風險大轉彎已持續對黃金基本配置增加上行壓力，同時近期貨幣政策的前瞻、美股走強，以及潛在貿易協議的大消息，這些讓市場暗淡無光，限制了上行空間。我們很大程度上預期這些趨勢會持續下去，年底前進行價格整合。」

分析師指出，公債殖利率上升對黃金形成威脅，因為投資者會傾向擁抱安全投資卻又提供更高收益的資產，而貴金屬沒有孳息。

10 年期公債殖利率週四在 1.9274%，自 11 月初時的 1.727% 水準大幅下降。與此同時，美元走強，ICE 美元指數上升 0.2% 至 98.153。

AxiTrader 亞太地區市場策略師 Stephen Innes 每日報告指出，「最終重要的是，黃金與美國公債殖利率和美元之間存在的那層嚴格且精確的逆相關性。」

「10 年期美國公債名義殖利率徘徊在 1.85% 左右，且美元看起來更具吸引力，黃金就失去部分光彩。」

美股上漲也同樣帶動金價下跌。週四美股大盤因應中美好消息而上升，道指、S&P 500 指數和 Nasdaq 三大股指盤中更創新高。

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