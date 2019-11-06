我10月CPI年增率僅0.39%為3個月低點 油料費跌逾1成

主計總處今 (6) 日公布 10 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率僅 0.39%，為 3 個月來低點，前 10 月平均年增幅 0.5%，其中，七大類中食物類漲 1.65% 較多，不過，油料費大幅下跌逾 11%，使交通及通訊類整體跌 3.15%。主計總處指出，目前國內物價溫和平穩。

主計總處指出，若扣除蔬菜水果，10 月 CPI 僅漲 0.17%，而剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 0.66%。

七大類 CPI 年增率比較圖。(圖：主計總處提供)

就各類別來看，七大類中以食物類漲 1.65% 相對多，主計總處說明，主要是因水果、蔬菜價格分別上漲 6.63%、1.29%，不過，蛋類價格續跌 16.05%，抵銷部分漲幅。

另一方面，由於金飾和珠寶等個人隨身用品價格上漲，雜項類漲 1.17%；而教養娛樂類漲 0.95%，則是因國內外旅遊團費調漲。

反觀交通及通訊類跌 3.15%，原因在於油料費、通訊費分別下跌 11.22%、4.94%。

按商品性質別觀察，商品類漲 0.04%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 0.17%，半耐久性消費品漲 0.96%，耐久性消費品跌 0.14%；另服務類漲 0.74%，而外食費上漲 1.46%。

與鄰近國家 (地區) 相比，前三季我國 CPI 年漲 0.51%，南韓漲 0.4%，日本漲 0.5%，新加坡漲 0.6%，中國漲 2.5%、香港漲 2.8%。