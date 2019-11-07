楊金龍：支付業者互通可完善國內行動支付版圖

台灣央行總裁楊金龍今 (7) 日於財金資訊公司金融資訊系統年會致詞時指出，要完善國內行動支付版圖，尚須非銀行支付機構加入 QR Code 共通標準才算完整；另一方面，楊金龍也透露央行已成立數位貨幣 (CBDC) 研究計畫專案小組，CBDC 或有可能成為零售支付的最後一哩路。

楊金龍說明，目前國內電子支付和票證機構的支付系統屬各自封閉的體系，無法進行跨機構間款項移轉，為順應國際趨勢，政府已研擬開放該等機構間的資金互轉，將電子支付和票證機構納為財金公司系統的直接參加單位。

而財金公司在原有的跨行金融資訊系統和 QR Code 共通標準的基礎上，規劃建置「電子支付跨機構共用平台」，並邀請電子支付和票證機構加入該平台，讓銀行和非銀行支付業者能彼此互通，對於用戶、商家和支付業者也可帶來好處。

也就是說，電子支付若可跨機構共用，用戶僅須使用單一品牌 App 支付，即可在任一接受行動支付商家交易，無須綁定太多 App，可減少個資外洩疑慮；而商家只需與一家支付業者簽約，即可接受消費者使用不同的支付品牌付款；同時，非銀行支付業者可接受其他支付業者用戶的轉帳，並共享其他支付業者帶來的商家通路。

楊金龍指出，央行希望非銀行支付業者將來能加入「跨機構共用平台」，讓我國行動支付拼圖更為完整，以深化我國普惠金融服務。

另一方面，楊金龍提到，近來國際間央行刻正探討 CBDC 的可行性，若能順利解決相關問題，CBDC 或有可能成為零售支付的最後一哩路，本行為此已成立 CBDC 研究計畫專案小組，針對相關議題，進行研究與測試。

不過，楊金龍強調，即便如此，不代表現金的重要性將逐漸消失，現金支付對許多人而言，並非選項、而是必須，盲目進入無現金社會將造成嚴重風險，許多先進國家央行的看法也是如此。

楊金龍認為，在可預見的將來現金仍不會消失，只要現金仍有需求，央行依職責有提供的義務，而商家也不得拒收現金。