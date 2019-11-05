四大稅法修正案 財部評估本會期完成三讀機率渺茫

財政部原先規劃本會期推動修法的四大法案，由於適逢預算會期，官員透露，除印花稅修正草案已送交立法院外，其他包括權證避險交易稅調降、復康巴士免貨物稅延長，以及惡意重大逃漏稅加重罰則等三項法案，幾乎篤定無法在本會期完成三讀。

財政部曾在 8 月下旬時透露，規劃在本會期推動包括：權證避險交易降稅、印花稅廢止、復康巴士免貨物稅免徵延後落日，以及有關重大逃漏稅加重罰則的稅捐稽徵法修正等四大財稅法案修正。

財政部賦稅署今 (5) 日舉行「流金稅月 賦譽典藏」展覽記者會，官員受訪時表示，預定本會期送審的四大法案中，目前僅印花稅已送立法院排審外，其他三案目前仍未送到立院排案待審。

明年元月 11 日即將舉行總統與立委選舉，由於本會期適逢立院預算審查會期，加上會期即將隨第 9 屆立委任期結束，官員指出，基於屆期不續審的原則，包括復康巴士免貨物稅延後落日、逃漏稅刑責修法以及權證造市交易降稅等法案今年送交立法院審查機率頗低，更遑論完成三讀。

另外，引發地方政府強烈反彈的印花稅廢除修法，目前雖已送交立法院等待排審，但至今財政委員會仍未排案審查，有關人士分析，印花稅因缺乏替代財源，引發地方與在野黨反彈，執政黨可能考量對選情的影響，不敢貿然行動，預估本會期完成三讀機率不大。