【群益投顧】金融股接棒維繫指數 高位階類股反壓風險增溫

群益投顧 2019年11月6號14點30分

一、盤勢分析

美股前一個交易日公佈 ISM 非製造業數據優於市場預期，惟投資人對於本月美國和中國第一階段協議的簽署仍保持謹慎態度，科技類股追價買盤意願趨緩，資金轉往金融和能源股，終場四大指數皆在平盤附近作收。今 (6) 台股平盤開出，盤中指標雙王台積電、鴻海高檔震盪，台塑四寶因法說營運展望保守壓抑股價，大盤多於平盤上下震盪，終場加權指數小漲 9.04 點，成交量 1592.56 億元，電子股成交比重略為降溫至 70%。盤面以金融股、IC 設計、營建、光通訊、半導體材料設備廠類股表現相對整齊。

二、盤勢預估

大盤前兩個交易日呈現跳空上漲，加權指數季線正乖離來到近 7%，其中電子指數季乖離更來到 9.9%，由於短線漲勢強勁，技術面和籌碼面略顯過熱，盤面上前波主流且高位階類股面臨反壓修正風險，選股上留意法人資金流向與股價輪動基期，操作上擇強技術型態之族群逢低拉回時短打。

金融股漲勢整齊，雖然聯準會今年 3 度降息不利於存放款的利差表現，惟 7、8 月為股利入帳的高峰期，加上去年 9 月份壽險業因單月匯損達 338 億元壓低基期，使得今年 9 月金融股獲利大多呈現年成長。國泰金 (2882) 第 4 季因人壽佈局海外債券時點得宜與政策面調整保險商品結構，有利於資產負債缺口收斂，今年前 9 月獲利已超越去年整年度激勵今日股價勁揚。中信金 (2891) 旗下台壽保第 4 季因未實現損益回升加上銀行端美元部位占比較高，利差收益挹注提供穩定的獲利動能。富邦金 (2881) 獲利隨資本利得挹注，股價逐步墊高挑戰填息價位。兆豐金 (2886) 因今年 7 月受到綠能、潤寅等公司增提呆帳影響獲利，惟兆豐各子公司獲利穩健加上實現海外債券利益，營運表現尚屬平穩。

台積電材料設備廠家登 (3680) 今年受惠於極紫外光光罩盒出貨暢旺，今年累計前 3 季合併營收年增 53%，隨光罩傳載產品於 2020 年出貨將是今年的 3 倍成長，激勵今日股價勁揚。半導體檢測場閎康 (3587) 今年累計前 9 月營收年增 21.95%，隨車用電子、5G 驗證需求大增，第 4 季將維持強勁的營運動能。

個股焦點中，IC 設計指標股聯發科 (2454) 在 5G SoC 晶片進入量產並於明年導入客戶手機，設計開發進度超乎預期，推動近期股價強勢走高。

三、強勢股

電子：

家登 (3680)、緯穎 (6669)、閎康 (3587)、奇力新 (2456)。

非電：

鄉林 (5531)、國泰金 (2882)、中鋼構 (2013)、金可 - KY(8406)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據