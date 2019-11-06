【運達投顧】籌碼與結構分析

昨天美股續創新高，不過此時國際金融卻有些變化是否影響台股攻勢？重點分析如下：

1. 美國聯準會上周宣布降息一碼，且 10 月公布的新增非農就業數據遠超預期，推動美股再創歷史新高，再加上美中貿易協商川普考慮撤回部分加徵關稅 1,120 億美元產品，若中美雙方能於 12 月中以前順利簽署貿易協定，對市場的干擾可望稍緩也有利美股與陸股的續強。不過這些利多也造成國際匯率在此出現一些變化，上週聯準會降息後的聲明今年是最後一次降息使得美元上週降息後走貶，但這兩天貶多卻出現升值並且來到 98 美元若是續強對於亞洲貨幣會有走貶的壓力，不過這兩天人民幣也開始出現走強人民幣升破 7 元關卡因此帶動亞股續走補漲，以此來看就要觀察美元與人民幣哪一個多頭會比較強，若美元過強會造成新台幣升多有回貶的壓力，若是人民幣偏強那麼新台幣就還可維持升值趨勢且亞股也還有續漲的空間並帶動台股續攻。

2. 上週聯準會說明若通膨未增溫則不會有升息的動作，針對這句話我們提出以北海布蘭特原油做為通膨是否增溫的指標，昨天油價上漲來到 62.3 元還未有突破季線的訊號，但以此來看國際股市屢創新高之際也開始帶動物價的上漲，若是油價漲幅過大勢必造成明年聯準會再有降息的機會不大反而還有升息的議題討論，這對股市會有壓抑，所以就油價來看若仍持續偏強那麼也要提防股市會有見高點的風險。

3. 昨天金管會公布外資進出狀況最新統計，外資熱錢續 9 月明顯回頭後持續湧入，2019 年 10 月淨匯入 42.81 億美元（約新台幣 1301 億元），創 2018 年 1 月以來近 21 個月單月最大量。合計外資 1～10 月為淨匯入約 91.04 億美元（約新台幣 2767 億元），外匯存底狂飆外資的匯入與新台幣升值有關，前面我們已經提示接下來要看美元與人民幣哪一個比較偏強這會影響外資資金的進出，不過昨天台股再創新高時外資期貨多單卻是縮減的減了 4712 口已經來到 5.7 萬口，這裡已經有逢高獲利的跡象，若是此獲利動作持續那麼台股也會有先見高點的風險，所以就外資籌碼面來看這兩個月的持續買超似乎會有減緩的機會所以台股操作不宜過度追高。

4. 近日台股屢創新高在結構面上也出現變化，如昨天提示的：1. 市場輪動速度過快，過度追價反而會有誘多的陷阱，如昨天漲矽晶圓今天輪到被動元件若每天上漲的主角不一樣看漲追漲反而會追在高點；2. 在 10 月底我們曾提示若台股衝高的主角在金融，則會有拉金融出電子的現象，漲多的電子股則會有誘多的陷阱，以近日指數仍在上漲但上市櫃下跌的家數卻比上漲家數多這就明顯有拉東出西的現象，所以這裡操作高位階股不要碰資金可以低檔位階股先低接為主。

※以上內容由蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。