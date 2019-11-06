陽光伏特家誓為「最有溫度」太陽能電廠 種綠電創造穩定收益

採訪、撰文：張嘉伶

過去參與太陽能電廠建置，花費經常需要上億元，但陽光伏特家結合現下最夯的群眾募資，讓年輕人也能投資太陽能電廠，甚至幫助弱勢團體自行發電，帶來收入，成為最溫暖人心的太陽能電廠。

過往想到投資理財，可能是把錢存在銀行賺固定利息，或者是拿錢去買股票賺價差，但現在「個人」既可投資太陽能電廠，也能賺「綠金」！陽光伏特家用群眾募資概念，讓一般民眾也能成為太陽能電廠的合夥人，更有意思的是，該業者近期還拿到第一張再生能源售電業執照，一般民眾也可以買到綠電，這不僅是電業自由化的一個新里程碑，也讓更多人選擇環保綠能的同時，還能找到經濟價值。

如群眾募資是最近年輕人很喜歡的一種議題，大都是認同設計者的理念而願意掏出錢來支持贊助，而對於環保綠能有興趣的年輕人，最近則是流行投資「太陽能電廠」，一個專案上線，幾乎都是半小時就秒殺，比搶演唱會的票還要熱門，令人好奇這是怎樣的一個經營模式？

逐片募集資金 消費者變身「投資」者

「想要為綠能盡點心力，生產綠電其實不應該有資金門檻，不可能每個人都可拿出幾千萬元來投資。」陽光伏特家執行長馮嘯儒說，過去參與太陽能廠建置方式，都是直接買「一整座」，如果連土地、設備一起買的話，花費經常破千萬，甚至上億元都有可能。4 年前的他心想，若要讓更多人參與，或許可以將太陽能板逐片募集資金，用最小單位的方式加入，陽光伏特家的募資平台因此誕生。

太陽能板需要蓋在建築物屋頂上，從陽光伏特家平台裡「苗栗油桐二號」觀察，總共可分割成 40 片，每片最低價格 13,630 元起。消費者購買太陽能板後，就會從募資贊助者變成「投資」者，每 2 個月一期生產出來的電被收購後，就有紅利直接撥入指定銀行帳戶。

「雖然投資太陽能板跟銀行買金融商品完全不同，也不像股票市場這麼容易大賺，但是比起定存和儲蓄險，我們的投資報酬率還算是高的。」2016 年 10 月起，陽光伏特家正式上線，根據過往的專案經驗，專案完成分配電費，內部報酬率預估都在 6% 以上，平均在 10 年左右可回收完成本。

看好賣綠電前景 已有 1.5 萬人次認購太陽能板

這 3 年時間，「陽光伏特家」確實從一個完全沒沒無聞的小業者，到越來越多人知曉此創新的經營模式，至今已擁有 200 個小電廠，總裝置容量上看 15MW，透過販售一塊 1.5 萬元的太陽能板，讓平民老百姓也能在綠能風潮中找到經濟價值。賣綠電前景看好，約有 1.5 萬人次已透過陽光伏特家所創的募資平台，認購「一塊太陽能板」，直接參與綠色能源產業賺「綠金」。

日前「陽光伏特家」拿下國內首張再生能源售電業執照，從太陽能板募資跨入售電業。馮嘯儒認為拿到此執照，「售電業就像是中盤商，左邊批發、右邊零售。」售電業的角色就是找出再生能源的「賣方」與「買方」做買賣媒合，「所以拿到第一張售電業執照後，期望要能賣出第 1 度綠電，這就極具意義。」

跳脫躉購制度 綠電邁向自由交易市場

早期的太陽能電廠多是與台電簽約，透過再生能源躉購制度（FIT），以固定費率保證收購 20 年，2010 年太陽能發電每度電成本高達 10 元，由於建置成本高，讓業者不敢貿然投入，但透過 FIT 制度，有台電穩定的收購，進而促進業者願意投資。不過隨著近年來建置成本下降，現在太陽能躉購費率每度電平均約 4.5 元，估計遲早 FIT 制度會逐漸退場，因此太陽能電廠業者也必須思考：「未來要把電賣給誰。」

自今年 4 月再生能源發展條例修正，修法開放躉購與直轉供可以互換，因此已綁定台電合約的太陽能電廠，未來可以跳脫 FIT 制度，改擁抱自由市場。

目前尚不知太陽能電廠何時可以跳脫 FIT 制度，但若時間點是今年底的話，第一型太陽能發電電廠暫時無多餘電可賣給陽光伏特家，馮嘯儒提到，綠電的供給端還沒有這麼順利與充足，是現階段遭遇到的困難點。

目前綠電是採「電證合一」的交易方式，也就是每度電會額外收 1 至 2.2 元「綠電憑證」的價格。舉例來說，若陽光伏特家以每度 4.5 元的價格，把綠電賣給大企業，將內含 1 至 2.2 元的憑證，代表購電成本僅有 2.3 元；而未來的交易方式，就會看買家 1 年有多少度電的需求，然後雙方可針對 1 度電是多少錢來議價。

其實已有許多企業買家找上陽光伏特家，特別是每 1,000 度綠電會伴隨一張再生能源憑證，讓企業紛紛前來搶購。馮嘯儒說明，有許多企業現在因企業社會責任（CSR）要求，必須使用綠電來提升公司形象與國際競爭力，特別是蘋果供應鏈的業者，有了再生能源憑證，即能證明企業是使用綠電。

經濟部能源局組長吳志偉表示，售電業是單純做綠電的仲介買賣，媒合再生能源買賣雙方，以降低交易摩擦。而目前不只陽光伏特家，還有 3 家業者也正排隊申請售電業執照，可見市場熱絡的程度。

用太陽能做公益 善用新科技點亮長照之路

陽光伏特家最特別的是，除了一般群眾募資做太陽能小電廠的投資外，另外也做公益電廠，例如曾與桃園楊梅一處收養戰後孤兒及安置家暴兒的台灣國際兒童村合作，透過群眾募資募集 35 萬元新台幣，在園區屋頂架設 5kW 的太陽光電系統；2017 年，來到「宜蘭懷哲康復之家」，特別將富邦集團、地方政府的資源帶過去，三方合力為康復之家建置太陽能光電系統；還曾協助「屏東福慧大同之家」，找到台灣大哥大基金會與他們合辦種福電計畫，嘉惠中重度及極重度身心障礙者。不僅幫助機構自行發電，甚至還帶來收入。

因 2017 年「電業法修正草案」三讀通過，再生能源發電設備獲取的電可賣給一般用戶，不再僅限於給台電，這個許可解決弱勢機構的部分支出煩惱，更帶來新的經濟管道。2018 年初，陽光伏特家還攜手花旗（台灣）銀行，為「宜蘭聖嘉民長照中心」安裝光電系統，每年生產約 1.9 萬度電，向政府申請 19 張憑證，全年可省下 4.7 萬元的電費，另外還靠售電賺入 3.8 萬元的收益，看到這些亟需捐款的機構能透過「種綠電」得到穩定收益，證明「用愛發電」已真實發生在台灣各個角落。

FinTech Taipei 2019 台北金融科技展 11/29~11/30 在台北世貿一館

來源：《台灣銀行家》 2019 年 11 月

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