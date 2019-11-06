訪台灣金融研訓院董事長吳中書：產官學齊力 台灣有機會當主角！

採訪、撰文：陳亞維

離岸風電開發案各有獨特性，台灣所幸開放國際廠商參與，規模可看出逐漸在放大，專業 know-how 帶進台灣也開始累積、扎根，期待各部會和廠商、業者一起行動，加速推進，讓台灣在離岸風電開發領域當上全球主角。

台灣金融研訓院董事長吳中書 2018 年 9 月就任現職時，期許自己能發揮金融研訓院的智庫角色，建構起金融溝通平台，推動跨機構合作。這一年來，吳中書沒有任何歇息，在這個平台進行無數次的跨領域溝通，單是大型專業會議就有 5、6 次，參與成員從本國銀行董總座、國際企業經理人、工程團隊、研訓院綠色金融研究人員、環保團體，甚至反對人士，就為一個「台灣最緊急、卻也最陌生的議題」──離岸風電發展。

談離岸風電發展議題，必須溯源到能源政策、綠色金融，前者在台灣是最具爭議，後者則是台灣尚在起步，彼此交織著極端複雜、高度專業且影響深遠，吳中書以一當十，在洪流中不懈地倡議、再倡議。他，不悶著頭自己做。打開台灣金融研訓院大門，出門拜訪業者、學者，到開發場域實地了解，也廣邀大家來研訓院坐坐聊聊，務務實實地談出解決對策，讓大家能對要走下去的路，越來越清晰。

綠色能源是必然選擇

政府提出的國家能源政策目標，既要廢除核能，且需減少燃煤發電，再生能源部份要在 2025 年提高到 20％。這樣兩三句話就能描述的大原則，實際經歷多年來一直猶豫不定，像核電項目朝野總是陷入「零和１」的對立。吳中書提醒，能源政策不明確，對整體經濟影響很大，早期台灣就經歷電力供應不足，迫使廠商生產外移的困境，隨著國際局勢的變遷，現在不管台灣要不要繼續使用核電，「綠電都是必需的選項了！」

對於這個論定，吳中書舉出兩個非常明確的趨勢上必然：一、國際大廠如 Apple、Google、微軟等紛紛加入國際再生能源倡議組織 RE100，以實現 100％使用再生能源為目標，對於供應鏈廠商也要求購買並使用綠電；二、台灣是製造大國，生產線得供應許多品牌商，加快建構綠電市場成為唯一方向。

事實上，核電退出、燃煤發電被民眾抗議，台灣的可替代能源，項目選擇也不多了。吳中書指出，太陽能、陸上風電、離岸風電，是現階段該集中資源、人力，排除萬難，讓綠能項目積極開發。

太陽能項目跑得最快，且已看出成果。2016 年行政院推動新能源政策，以風力發電及太陽光電為最關鍵發展項目，大力推動綠能產業發展，衍生大規模資金需求。部份金融機構率先參與，單是國泰世華銀行迄今已累計核貸超過 2,000 座電站、電廠裝置容量達 513MW。風力發電部份，早期開發以陸上風電機為主，民眾抗議產生電磁波威脅個人健康，吳中書指出，這部份外商已證明有新科技可以克服，現在的低頻程度符合國際各項規範，「可惜諸多資訊不透明，輿論也停留在過去思維」，阻礙了綠色能源的正常推動和發展。

越早參與越能分擔風險

陸上風電開發計畫雖然接棒太陽能供電，但兩項綠色能源也都遇上不同的「情況」，像陸上風電無法即時支應夏天用電高峰，太陽能開發則有用地、建築、規劃期等障礙。吳中書說，還有法規適用不同、環境不友善，台灣民眾的「快食性」急於看到成果等等，許許多多的環節點均有待突破，「更需要跨部會一起正視，一體處理！」

參考國際經驗，可以看出新能源的開發伴隨許多前景不明的風險，我國在太陽能和陸上風電的開疆闢地，對於爾後各界投入離岸風電開發有了啟示的意義，但也因為開發期程更長、所需資金額度更大，開發風險更難估測，各國多透過政府的立法要求及穩定政策，讓開發商、資金提供者安心參與。

2018 年我政府進一步將 2025 年離岸風力發電裝置容量設置目標由 3GW 提升至 5.5GW，有多家合格開發商經遴選獲得離岸風場開發，其中，需於 2020 年前完工並聯的風場總裝置容量為 738MW，而 2021 至 2025 年需完工並聯之總裝置容量更高達 3,098MW。葉長城、陳馨蕙等（2019 年 6 月）指出，及至此項政策確定，國內離岸風電發展的主要考量面向，已由「總體宏觀之規劃評估」轉為更為細膩的「技術施工」、「產業發展、法規制度與環境評估」以及「融資授信及風險分擔」等執行面，亟需相關實務操作之標準作業流程（SOP）與指引的建立。

吳中書指出，開發過程有許多角色會參與，工程、金融、顧問等都有各自的實務操作和工作責任（當責），「實情是，沒有人全部都懂！」像台灣金融業對於國際專案離岸風電融資作法就相當陌生，而歐洲離岸風電開發商過往的開發場域不在台灣，現在也在台灣學習新開發案的許多細節，金融機構對於開發商的資金運用時程如何安排最具效益？發行綠債？綠色融資？都有各自的優缺點，「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」，開發案主要成員能越早一起開始組成團隊，或各自貢獻各自的專業，彼此磨合久了，越懂得彼此，長期的開發時間也能有機會好好運作。

對綠色金融暨離岸風電之建言

基於每個離岸風電開發案都有獨特性，實務操作也有各場域的限制，台灣所幸開放國際廠商參與，雖然過程跌跌撞撞，吳中書認為，規模可以看出漸漸在放大，「以前談的是新台幣幾千萬元，現則是好幾億美元！」專業 know-how 帶進台灣也開始累積、扎根，像現階段進入開發工程、電機設備等供應鏈的在地化需求，原本多為中小企業規模的台灣廠商，經濟部就應出面整合為產業聯盟擴大生產規模，而財政部也應檢視綠能稅賦架構是否符合等等，各部會和廠商、業者一起行動，將能加速進度，讓台灣在離岸風電開發領域當上全球主角。

作為綠色金融的溝通平台，吳中書亦以台灣金融研訓院的研究資源，與臺灣大學國家發展研究所、中華經濟研究院，以及多家國內外業者共同出版《綠色金融暨離岸風電發展之風險與前瞻》學術特刊，對台灣綠色金融暨離岸風電發展提出相關看法與政策建議。吳中書說，特刊的每篇文章都再三審酌、界定問題，找出可以解答的空間，給自己學習的機會，也為各方協調作出鋪陳，更為台灣成為綠色島的遠見，開展踏實穩健的大步。

FinTech Taipei 2019 台北金融科技展 11/29~11/30 在台北世貿一館

來源：《台灣銀行家》 2019 年 11 月

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