今天這2件大事你不可不知：人行降利率穩經濟 、美中貿易談判露曙光

中國國家主席習近平週二 (5 日) 出席第二屆中國國際進口博覽會開幕儀式，從致詞中，可以推敲出習近平正對未來美中貿易情勢的展望樂觀，再加上中國人行 (PBoC) 今日宣布象徵意義的寬鬆，正有助提振市場信心。

習近平在致詞時強調，中國將會對世界愈來愈開放，同時他也同步宣布中國擴大開放的五項措施，分別包括：

繼續擴大市場開放； 繼續完善開放格局； 繼續優化營商環境； 繼續深化多雙邊合作； 繼續推進共建「一帶一路」。

同時，中國人行 (PBoC) 週二 (5 日) 也將一年期 MLF 利率小幅調降 5 基點，從 3.3% 降至 3.25%，主因近期投資人憂心流動性緊縮，中國債市正處於拋售潮，故人行小幅調降利率，而這樣的政策舉措也在週二 (5 日) 立竿見影，立刻讓中國債市價格出現反彈。

中國 10 年期公債殖利率週二 (5 日) 跌至 3.285%，創今年 8 月以來最大跌幅，另外 12 個月利率 Swap 交換也是創一個月以來最大跌幅。

中國十年期公債殖利率 圖片：investing.com

調控經濟、中國想方法

《彭博社》分析，在貿易戰的對峙中，中國找到不需大開水門也能控制債務問題、穩定經濟的方法，而中國也對川普的關稅措施反擊，卻也在小心的不讓矛盾情勢升高，以免進一步損害製造業信心。

中國社科院的觀察家表示，中美之間的確有很深的利益衝突，不過現在兩國正在往務實解決的方向前進，外界原本擔憂兩國衝突白熱化或是新冷戰，但現在看來發生的機率正在下降。

中國人行 (PBoC) 今年的政策也綁手綁腳，並未如大部份經濟學家預期，祭出大規模的刺激政策，週二 (5 日) 宣布的微幅降息，的確為債市止了血，也是很重要的經濟信號。

離岸人民幣週二 (5 日) 也因為美中貿易戰樂觀進展，回彈回升至 7 以上，這是從 8 月份破 7 以來首見。

美元兌離岸人民幣日線走勢圖 圖片：investing.com

中國經濟成長正在放緩，經濟學家對 2020 年的預期還不到 6%，是近 30 年以來最慢的增速。與其採取短期刺激措施，習政府花費更多心力在轉型為消費導向經濟，以及解決中國企業的債務危機。

關稅戰是否準備落幕？

在中國國家主席習近平週二 (5 日) 的致詞中，習近平傳達出對未來貿易情況的樂觀，也暗示著談判正在往對的方向前進。

據《彭博社》引述知情人士透露，在目前的談判階段中，中方要求美方停止 9 月份起對 1100 億美元商品課徵的關稅，並調降 2018 年開始對 2500 億美元商品課徵的 25% 關稅。同時中方也要求美方取消將於 12 月 15 日起對 1600 億美元進口商品的課稅。

知情人士表示，上述這些條件要能滿足，川習才有可能會面。

不過就算中美在本月份能達成第一階段協議，內容卻沒有觸及到美國最在意的國家產業補助和智財權議題。

美國商務部長 Wilbur Ross 週二 (5 日) 也表示，希望繼第一階段協議之後，能帶來更完整的貿易協定內容。

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