〈聯亞法說〉Q4估將持平Q3 看好明年5G成長動能

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (5) 日舉辦線上法說會，展望未來，財務長楊吉裕表示，矽光產品客戶拉貨仍有不確定性，但預期 11、12 月狀況將逐步改善，電信產品需求則持續增溫，估第 4 季表現將持平第 3 季，明年則可望受惠 5G 帶動基地台、25G 單晶片產品需求，成長動能可期。

楊吉裕表示，第 3 季受單一矽光客戶拉貨不如預期，加上部分新產良率、毛利率偏低，影響毛利率約 2-3%，整體營運表現低於預期，但客戶調整拉貨是 2-3 個月短期現象，且新品良率逐步改善，預期 11、12 月營運可望緩步回復以往水準。

展望第 4 季，楊吉裕表示，矽光產品仍有不確定性，但電信 (Telecom) 產品出貨可望增加，估營收將持平第 3 季，隨著 5G 基地台陸續出貨，加上新產品新客戶目前皆照計畫進行中，動能可望自第 4 季延續至明年。

展望明年，楊吉裕表示，200G、400G 產品需求穩定，客戶 100G 產品調整完畢，用於 5G 的 25G 單晶片產品正持續與客戶驗證中，因驗證時間約需 3-6 個月，預期明年首季客戶產品可小幅量產，明年第 1 季營運將較往年好。

為因應未來 5G 需求，聯亞去年啟動興建二廠，楊吉裕表示，廠房、相關機台已完成建置、進駐，目前共 27 台機台，正在進行客戶認證、試產，預期年底就可以開始投產，明年將依客戶需求評估是否再添購設備。

面對市場出現 10G 超頻使用，楊吉裕表示，推測是因為 5G 上路時程快，25G 產品無法支應，加上貿易戰影響，中國希望有更多當地供應商供應產品，因此先採用 10G 超頻開始，以因應基地台建置，預期將是短期之內過渡現象，未來 5G 仍將以 25G 產品為主。