亞系外資點名二個原因 升評鴻海喊買目標價107元

外資近期接棒力挺鴻海 (2317-TW)，又有一家亞系外資出具報告，看好明年起 iPhone 新品發布周期可望由 1 年 1 次變成 1 年 2 次，且鴻海在明年下半年新款 iPhone 組裝代工訂單比重依舊維持領先，上調明後年每股純益預估 9%、8.9%，評等由中立調升至買進，目標價 107 元。

亞系外資認為，明年將是 iPhone 主要產品升級的一年，新版 iPhone 可能會採用 5G，而鴻海依舊是主要合作夥伴，估鴻海明年在 iPhone 組裝代工的比重將由 62% 略增至 63%。

亞系外資進一步指出，雖然最近的 iPhone 11 和 iPhone SE2 是由和碩 (4938-TW) 操刀，但鴻海仍有 50% 的 iPhone 11 訂單、30-40% 的 iPhone SE2，明年下半年蘋果可望推出包含 5G 版本在內的 4 款新 iPhone，鴻海在其中 3 款的訂單比重可望領先，有助鴻海明年營業利益。

此外，亞系外資也預測，明後年開始，蘋果 iPhone 新品發表的周期，將從 1 年 1 次，提升至 1 年 2 次，有助降低產品銷售的季節性風險，加上貿易戰狀況好轉，也有助鴻海後續股價走勢。

亞系外資上調鴻海明、後年的每股純益預估至 8.95 元、9.64 元，調升幅度分別為 9% 及 8.9%。