陸股三大指數開高 三大利多推升潛利可期

美中貿易談判轉趨樂觀，陸股三大指數今 (5) 日同步開高，投信表示，美中貿易談判正向發展，等於替市場注入強心針，預期隨著企業獲利成長、資金挹注與評價面合理等三大利多影響，陸股後市仍有潛在漲勢可期。

美中貿易戰發展和緩，激勵多頭繼續上攻，美股四大指數 4 日同步翻揚，主要亞股中陸股、台股也同步走揚，陸股三大指數今日同步開高，上証指數更衝高至 2991 點逼近 3000 點關卡。

柏瑞中國 A 股量化精選基金經理人方定宇指出，A 股先前反應美中貿易戰悲觀情緒而波動，但隨著雙方關係好轉，加上基本面、資金面與評價面三大面向指標轉正，預期未來仍有補漲空間可期。

從基本面來看，方定宇指出，儘管大環境經濟數據不佳，但因中國官方減稅降費，可望使 A 股企業獲利仍可維持雙位數成長，根據 Bloomberg 預估，2019 年 A 股企業獲利成長達 18.2%，2020 年則有 13.6%。

資金方面，包括國際資金、社保養老金與保險資金三大資金可望挹注股市，其中入摩、入富資金挹注可望超過 900 億美元，社保養老基金今年第 1 季持有 A 股，也較前一季度增加逾 70%。

另外，中國政府研擬提高保險權益資金投資比例上限，如果上限從 30% 提升至 40%，推算可望為資本市場帶來額外約 8000 億人民幣資金。

在評價面部分，根據 Bloomberg 統計，在本益比方面，美國 S&P500 指數長期歷史均值為 15.7 倍、現值已高達 18.1 倍；而 MSCI 新興市場指數歷史均值為 11.6 倍、現值則為 13 倍，相較之下中國滬深 300 指數長期歷史均值是 15.1 倍，現值卻僅有 12.5 倍，評價面具吸引力。