精測Q3純益、EPS雙創新高 前3季EPS 14.01元

晶圓測試廠精測 (6510-TW) 今 (5) 日公布財報，第 3 季獲利表現亮眼，稅後純益與每股純益同創高，稅後純益 2.48 億元，季增 110%，年增 38.39%，每股稅後純益 7.55 元，前 3 季稅後純益 4.59 億元，年減 16.69%，每股稅後純益 14.01 元。

精測第 3 季合併營收 11.02 億元，季增 64.48%，年增 18.77%，毛利率 54.79%，季增 2.89 個百分比，年增 4.7 個百分比，營益率 28.03%，季增 7.18 個百分比，年增 3.64 個百分比，稅後純益 2.48 億元，季增 110%，年增 38.39%，每股稅後純益 7.55 元。

精測前 3 季合併營收 23.79 億元，年減 7.01%，毛利率 52.9%，年減 0.62 個百分比，營益率 23.66%，年減 3.53 個百分比，稅後純益 4.59 億元，年減 16.69%，每股稅後純益 14.01 元。

精測第 3 季除受惠旺季加持，且 5G 需求明朗，數據、射頻、處理器等相關晶片的測試需求增溫，加上 VPC(垂直試探針) 開始貢獻營收，三引擎驅動下，成長動能強勁，也帶動營收創下單季歷史新高。

法人認為，隨著 5G 即將商轉，精測 5G 動能可望延續至第 4 季，營收季減幅在 1 成內，全年營收估可達 33 億元，將創歷史新高，不過，獲利部分則受上半年影響，表現低於營收。