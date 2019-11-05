凌通Q3純益季減24.72% 前3季EPS 1.81元

IC 設計廠凌通 (4952-TW) 今 (5) 日公布財報，第 3 季稅後純益 0.67 億元，季減 24.72%，年減 17.13%，每股稅後純益 0.61 元，前 3 季稅後純益 1.97 億元，年減 15.04%，每股稅後純益 1.81 元。

凌通第 3 季合併營收 7.13 億元，季減 11.54%，年減 7.12%，毛利率 33.33%，季減 1.79 個百分比，年減 1.47 個百分比，營益率 9.43%，季減 2.98 個百分比，年減 2.47 個百分比，稅後純益 0.67 億元，季減 24.72%，年減 17.13%，每股稅後純益 0.61 元。

凌通前 3 季合併營收 20.48 億元，年減 7.94%，毛利率 34.44%，年減 0.14 個百分比，營益率 9.47%，年減 1.77 個百分比，稅後純益 1.97 億元，年減 15.04%，每股稅後純益 1.81 億元。

凌通出貨以高階玩具晶片為主，包括多媒體 16 及 32 位元單晶片，加上家電與馬達 MCU，出貨高峰落在第 2 季，第 3 季進入淡季，營收出現衰退。

凌通也積極拓展影像處理市場，以行車紀錄器為主軸，近期也結合 AI 功能，推出智能跟拍飛行器，此外，家電 MCU 也持續擴張，目前也打進中國家電觸控面板供應鏈，挹注營收可期。