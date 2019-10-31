澳幣十月大漲 澳洲央行官員：這樣就好 不需要太堅挺

澳幣有望創下今年一月以來單月最大漲幅，澳洲央行 (RBA) 決策委員會成員 Ian Harper 表示，澳洲經濟不需要澳幣太強勢，但讓人擔憂的是，如果聯準會持續放鬆貨幣政策，澳幣難以避免還會更堅挺。

澳幣兌美元 10 月反彈，有望創下今年一月以來最大漲幅。(來源：新浪財經)

澳幣兌美元去年下跌 9.68%，今年以來跌幅也有 1.68%，Harper 表示，澳幣匯率的走勢正符合央行期待的方向，由於中國的刺激經濟政策，連動刺激商品價格上漲，使得澳幣表現堅挺，目前雖存在持續上漲的可能，但漲勢平穩冷靜。

Harper 強調，澳洲今年上半年經濟成長率僅 1.4%，九月失業率 5.2%，高於自然成長率，此時更不需要澳幣再升值。

美國聯準會周三宣布降息 25 個基點，同時暗示降息周期可能暫告段落，但同時也為降息預留空間，一旦經濟數據惡化，仍有可能在年底前再度降息，隨後交易員預期聯準會今年第四度降息的機率大降。

由於經濟成長疲弱，澳洲央行今年六月以來，三度調降利率，將利率降至 0.75％的歷史低點，且不排除繼續寬鬆貨幣。

Harper 指出，美國和澳洲利率存在的利差擴大，有助於抵消中國刺激措施和大宗商品價格上漲對澳幣的影響。

被問及「如果美國繼續降息會怎樣」時，Harper 回答， 美、澳利差縮小，在其他情況不變下，澳幣將升值，不過，目前我們不需要澳幣走勢太堅挺。