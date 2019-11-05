美國9月耐用品訂單年減4%、工廠訂單年減3.5% 創3年半新低

上週公佈 10 月新增非農數據大超市場預期後，週一 (4 日) 美國商務部公布 9 月份工廠與耐用品新訂單表現卻不盡理想，顯示在美中貿易戰下，美國製造業表現依舊疲軟。

美國商務部週一 (4 日) 公布數據顯示：

美國 9 月工廠新訂單月減 0.6%，跌幅超過市場預期，年減 3.5% 也創下 2016 年 7 月以來最低水平。

美國 9 月耐用品新訂單月減 1.2%，年減 4%。

美國 9 月工廠新訂單月減 0.6%，年減 3.5% (圖：Zerohedge)

工廠新訂單以細項來看，9 月份運輸工廠設備訂單下降 2.8%，民用飛機和零件訂單下降 11.8%，電腦和電子產品訂單下降 1.2%。另外，電氣設備、家電和零件訂單增長 0.7%，機械訂單則增長了 0.2%。

美國原先計劃 12 月 15 日對筆電、玩具和電子產品等中國進口產品加徵新關稅，不過，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 此前表示，若美中貿易進展順利，川普可能考慮撤銷關稅加徵計畫。

自耐用品訂單的關鍵指標來看，9 月份扣除飛機在內的非國防核心資本耐用品訂單下滑 0.6%，此外，商業設備支出的核心資本耐用品出貨量也下降 0.7%，該項出貨量會計入 GDP 計算，是反映企業投資的重要指標，今年第三季，商業設備投資以三年半來最快速度下滑。

美國 9 月耐用品新訂單月減 1.2%，年減 4% (圖：Zerohedge)

長達 16 個月的貿易戰是導致美國製造業陷入困境以及商業投資縮減的關鍵因素之一。自貿易戰爆發後，美中兩國的貿易談判代表持續以達成「階段性協議文本」為目標前進。在智利上週宣布取消主辦 APEC 峰會後，美國總統川普上週五 (1 日) 表示被選簽約地可能落在美國愛荷華州，目前兩國皆對達成階段協議抱持樂觀態度。