和勤精機接單走出谷底 估Q4為今年營收高峰

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收達 1.91 億元，較上月成長 5.46%，年減 3.68%，為連 4 個月呈現月成長，和勤主管表示，汽車零件訂單逐月增量，拉升營收表現，單月營收可望持續拉高至年底，預計第 4 季營收將是今年最高的一季。

和勤今年前 10 月營收 16.56 億元，年減 21.17%，和勤表示，公司接獲許多新產品開發案，年底起開始陸續出貨，並已感受中國車市逐漸擺脫低迷，樂觀看待公司明年展望。

和勤 10 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.38 億元，佔比 72.34%；硬碟機構件 (VCM Plate) 4600 萬元，佔比 24.19%；汽車零件營收持續增加，硬碟機構件則維持近月水準。大陸汽車銷量 9 月明顯拉高，傳統「金九銀十」銷售旺季熱度雖不若往年，但車市已走出谷底，和勤表示，各大車廠訂單已排至年底，為農曆春節的購車潮做準備。

和勤續接到的新產品開發案，感受到中國車市景氣正在復甦。和勤主管指出，公司的汽車零件客戶有將近 100 家分布於不同零件體系，近期已確定數筆明年量產的新產品訂單，公司獨家供應的國際電動車大廠繼電器出貨也穩定增量中。

和勤在汽車零組件產品外，高壓泵零件接單也穩定增長，和勤表示，明年還將拓展空調壓縮機、重卡零件等，配合新廠第五車間擴產產能加入，明年將迎來顯著成長。