和勤精機將在中科二林廠投資逾15億元擴充新產能

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 將投資逾 15 億元，在中科二林廠增設自動化廠房與智能產線設備，擴大布局高附加價值的新能源及電動車相關產業，和勤今 (11) 日並獲經濟部投資臺灣事務所通過此一投資案。

和勤精機第 2 季營收 5.4 億元，季增 26.95％，年減 17.87%，累計 2019 年 1-6 月營收 9.65 億元，第 2 季和勤業務逐步回溫，和勤在第 3 季起 TESLA 電動車零件按計畫增量、雲端資料中心硬碟新機種量產，營收將逐月增長。

和勤下半年起，TESLA 電動車零件增量出貨按計畫進行，硬碟機構件也會有雲端資料中心新機種量產，預計單月營收將逐月回升。

和勤為電動車大廠 TESLA Model 3 繼電器基座的全球獨家供應商，隨著 Model 3 在美國順產，以及上海廠預計下半年投產，和勤預估出貨量也跟著穩健成長。

和勤目前供應 Mode 3 繼電器基座 2 個零件，每月出貨量 2 萬套，預計 7 月開始正式增量、8 月份增量到 4 萬套目標水準；此外，和勤精機也爭取到 Mode 3 的 2 個新零組件項目，預計 10 月開始出貨。

和勤精機第 1 季稅後虧損 3405 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.46 元。