和勤8月營收回升月增10.37% 看好中國可刺激消費需求

精密金屬沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (3) 日公告 8 月合併營收，達 1.68 億元，月增 10.37%，年減 20.49%，度過 6 月谷底後，和勤營收緩步上升，汽車客戶下單量逐漸回到原來水準，加上下半年門市旺季到，將有助推升公司下半年單月營收持續回升。和勤前 8 月營收 12.85 億元，年減 22.68%。

和勤精機 8 月兩大業務營收分別為汽車零組件 1.14 億元，占比 68.12%；硬碟機構件 (VCM Plate) 4800 萬元，占比 28.52%。雖然有客戶端生產線高溫假干擾，在新產品陸續量產下，汽車零件營收持續增加；硬碟機構件營收則持平，未來仍需待雲端資料中心新機種量產時程明確，帶動相關營收表現。

中國車市度過「國五」標準降價促銷庫存去化後，各車廠積極備貨「國六」車型，和勤主管表示，目前客戶逐漸擺脫低迷狀況，下單量慢慢回到正軌，雖然中國車市前景還未完全明朗，但政策加速車廠去庫存，汽車產業經過調整之後，已經走出谷底。

和勤強調，公司在原有客戶回復正常備貨水準，加上公司新產品自 7 月出貨以來，每個月持續爬升，9 月起營收的拉升將更為明顯，預計汽車零件出貨增量將持續到年底，加上大陸官方刺激汽車消費的措施出爐，對於和勤的傳統旺季效應可期