台股再攻高 三大法人買超190億元 外資連16買超鴻海

台股今 (4) 日在權值三王股領軍下，終場收 11556.85 點，上漲 157.32 點，指數再創近 29 年新高，三大法人今日合計買超台股 190.12 億元，外資買超 146.88 億元，投信買超 8.12 億元，自營商也買超台股 35.11 億元，其中鴻海受內外資青睞，外資已連 16 買，投信則連 3 買。

期貨部分，外資今日加碼多單 2734 口，多單未平倉口數來到 61916 口，投信則減碼 1131 口空單，空單未平倉口數來到 24876 口，自營商加碼 1511 口空單，合計空單未平倉口數 1190 口。

觀察法人操作，鴻海成為近期內外資買超對象，外資今買超 45291 張，連 16 買，投信也連 3 買超，推升股價創近 6 個月新高，連帶集團旗下面板廠群創，外資也大買 14410 張，另外台積電對明年營運樂觀，外資今日也加碼 2953 張。

外資今日買超前十名，鴻海 45291 張居冠、群創 14410 張、中信金 11985 張、廣達 10513 張、仁寶 10178 張，其他依序為新光金、開發金、台積電、彩晶、玉山金。

外資今日賣超前十名，華邦電遭賣 5324 張、旺宏 5265 張、燿華 5240 張、金像電 3760 張、台光電 2953 張，其他依序為致茂、中工、瑞昱、國巨、啟碁。

投信前十大買超標的，華通 3347 張居冠、緯創 2500 張、鴻海 2067 張、聯詠 1183 張、欣興 1048 張，其他依序為廣達、世界、美時、可成、遠東新。

投信賣超前十大標的，楠梓電 2105 張、正崴 1402 張、智邦 1164 張，其他依序為第一金、台塑、華邦電、台燿、康控 - KY、宏捷科、台表科。

法人表示，台股仍處偏多格局，貿易戰和緩加上美股強勢，帶動台股多頭氣盛，指數頻創 29 年半以來新高，建議投資人操作不宜追高，避開短線漲多、獲利了結賣壓，短線可關注 10 月營收、第 3 季財報、法說會個股對未來展望。