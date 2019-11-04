台股盤後－權值三王領軍 放量大漲逾百點 收11556點再寫29年新高

美中貿易戰露曙光，雙方可望在本月簽署第一階段協議，並解除華為禁令，激勵台股今 (4) 日開高走高，由權值三王領軍，台積電股價、市值再寫新高，鴻海也漲近半根停板，大盤突破 11500 點大關，再寫 29 年來新高，終場加權股價指數上漲 157.32 點，收在 11556.85 點，成交量放大至 1566.05 億元。

觀察權值股今日表現，權值三王領軍大盤持續往上攻，台積電董座劉德音提前釋明年展望，預期將是大大成長的一年，激勵股價站上 300 元大關、市值也創新高，漲幅逾 2%，鴻海則在外資持續回補下，今漲近半根停板，創近 6 個月新高，大立光也重回 4500 元整數關卡，漲逾 2%。

盤面上強勢指標，除權值三王外，受到蘋果股價創新高，激勵蘋果概念股當中機殼廠可成漲逾 6%、華通也有 4% 漲幅，另外，在鴻海領軍下，泛鴻海集團表現強勁，亞太電、台揚、帆宣漲逾 3%，鴻準、新普、台通、群創也皆在盤上表現。

資產營建族群表現也相當亮眼，國產受惠前瞻計畫預算發包，指數開高走高強攻漲停，潤隆漲逾 4%，鄉林、日勝生漲逾 2%，京城、國揚、遠東新、農林、南僑也都在盤上表現。

另一方面，受惠雙 11 購物節即將到來，物流概念股中宅配通漲逾 7%，嘉里大榮、東森、榮運表現也不俗。

盤面上弱勢族群，遊戲股傳奇跌逾 2%，大宇資、網龍、智崴、鈊象、橘子也在盤下，相對弱勢，而從類股來看，19 大類股中僅有電器電纜類股相對弱勢，跌幅達 0.53%，其餘類股皆在盤上。

匯市方面，台幣今表現相對強勢，開盤不到半小時即衝破 30.4 元關卡，最高來到 30.385 元，升值達 9.4 分，也創下逾 15 個月的新高。

法人表示，貿易戰和緩加上美股強勢，帶動帶動台股多頭氣盛，指數頻創 29 年半以來新高，建議投資人操作不宜追高，避開短線漲多、獲利了結賣壓，短線可關注近期 10 月營收、第 3 季財報、法說會個股對未來展望，也要留意周五 MSCI 調整，