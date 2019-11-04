台股續寫29年新高 顧立雄點名牽動後市五大關鍵

台股今 (4) 日大漲 157 點，終場收 11556.85 點，持續改寫 29 年來新高，談到台股節節攀升，金管會主委顧立雄表示，台股應「戒慎以對」，後續要觀察「第 4 季經濟表現」等 5 大關鍵。

顧立雄指出後續牽動台股的 5 大關鍵點包括：一、第 4 季經濟表現；二、美中貿易談判過程，對台灣產生的轉單效應；三、美中貿易談判進度，以及美國經濟數據的表現；四、英國大選產生的脫歐議題；五、香港反送中議題的後續發展。

顧立雄表示，股市還是要看基本面，從主計總處公布的第 3 季經濟成長率為 2.91%，高於原先預估的 2.4%，接下來要看第 4 季經濟表現；以及美中貿易談判過程，對台灣產生的轉單效應有多少，對於國內上市櫃公司營收，能否有持平或一定程度成長。

顧立雄還表示，美中貿易戰的談判進度，對美國經濟數據的表現，加上英國大選脫歐、香港反送中事件等議題，都值得關注，台灣經濟表現好不好，要跟世界經濟成長來比較，若全球經濟不好，台灣不可能獨強。

顧立雄強調，台灣經濟正在轉骨階段，過去台灣產業外移導致空洞化，但近期受到美中貿易戰影響，加上政府積極鼓勵台商回台，能帶動就業市場、民間投資、薪資提高，是一個打底的時候，若明年台灣經濟相對穩健，台股就有一定的支撐力道。