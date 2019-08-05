鮮活果汁7月啟動旺季動能 Q3營收將創高

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 第 2 季營收提前改寫新高後，市場預期，第 3 季進入飲料市場旺季，鮮活可望連 2 季改寫新高，但 6、7 月營收卻連 2 月衰退，公司指出，中國市場高溫旺季將在 7 月底啟動，比去年來得晚，預期旺季效應將延後。

鮮活 6 月營收為 3.64 億元，較 5 月減少 0.04%，年增 11.6%，今 (5) 日公布 7 月營收，又較 6 月下滑，單月營收為 3.41 億元，月減 6.21%，年增 2.53%，累計 1-7 月營收為 20.71 億元，年增率 5.24%。

法人指出，鮮活第 2 季營收衝破 10 億元，改寫新高，第 3 季傳統飲料旺季到來，營收將再創新高。

鮮活果汁主管表示，憑藉優異的產品研發實力，立足中國市場，已投入多年多項核心技術，也跨足植物蛋白飲及咖啡淬取液等非果汁類產品研發，有助推升飲品淡季表現；在新產能擴建部份，下半年起新廠將陸續投產，總產能將提升至 9.5 萬噸，中長期營運表現可望維持穩健成長。

鮮活果汁在擴建新產能部份，廣東與天津的自建生產廠，都將在今年 10 月完成新建廠房及購置機器設備，年總產能可望提升至 9.5 萬噸，擴產完成將挹注今年成長動能增加 26.66%，鮮活果汁最早投入的華東昆山廠，增建自動倉儲系統，也在今年上半年完工啟用，有助經營效率提高。