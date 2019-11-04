〈燦坤拚轉型〉李佳峰甩29年品牌包袱 轉型目標營收要重回正成長

燦坤 (2430-TW) 總經理李佳峰自小米轉戰場後，要甩開燦坤 29 年舊品牌包袱，除代理多項獨家品牌，下一步則要換品牌 LOGO，未來實體門市將升級成｢燦坤電生活 TK3C.com」，他坦言，大型企業轉型仍需時間，目標是可帶動營收正成長、每股純益提升。

李佳峰表示，全台共有 283 家實體門市，首間門市已經營 29 年，轉型是必要之路，從品牌 LOGO 著手，改為｢燦坤電生活 TK3C.com」，初期先更換電商及內湖旗艦店，明年首季新開門市也會以新 LOGO 亮相，陸續再更換六都門市。

而其他原本的門市，李佳峰指出，不會直接裁撤，而是傾向調整門市體質，暫時沒有大幅擴店的計畫。

門市產品結構方面，李佳峰表示，早期以 1C 消費性產品為主，包括手機、遊戲機、印表機、導航等，近年大型白色、黑色家電的 2C 產品比重提升，今年受惠政府節能政策、市場趨勢帶動下，2C 產品營收比重已超越 1C，單一門市 2C 產品比重可達 8 成。

李佳峰指出，因應市場趨勢，AIoT 家電產品涵蓋 1C 與 2C，未來門市會導入更多 AIoT 相關的家電產品，有助改善營運表現。

李佳峰坦言，轉型對大企業來說需要時間，不是短期幾季就能顯現效益，需用「年」來計算，但最終目標，是希望透過一系列的轉型政策，帶動營收正成長、每股純益提升。