〈燦坤拚轉型〉雙11將獨賣三家電產品 力拚每年爭取500項首賣品項

燦坤 (2430-TW) 展開品牌升級，電商行銷方面，總經理李佳峰策略為「產品帶來流量，流量帶來業績」，目前已爭取超過 250 項獨賣、首賣產品，雙 11 檔期再加碼宣布新獨家代理的台灣 3 家品牌，力拚未來每年能爭取 500 個獨賣品項。

針對網路行銷策略，李佳峰定調為「產品帶來流量，流量帶來業績」，與許多品牌談獨家販售、首賣，今年產品數量逾 250 項，包括 Sony 43 吋 4K 電視、TP-LINK WIFI 6、TECO 一對一冷空調等，目標未來力拚 1 年爭取 500 個首賣、首發品項。

面對即將迎來的雙 11 檔期，李佳峰將於明 (5) 日公布 3 家品牌獨家首賣，是從未進軍台灣的家電品牌，盼能在年底最後一波活動，添營運成長動能。

李佳峰表示，過去網購營收占比約 6-8%，有近 400 萬名會員，卻未善用既有資源，因此重新改版網站頁面，除獨賣商品，也採取線上購買、門市取貨等方式分散人流，透過會員瀏覽紀錄，精準投放廣告，未來更要讓大都會區消費者，下單後 6 小時內取貨。

燦坤行之有年的「會員特典」，一年有 4 次檔期、為期 4 天，可占當月營收比重達 3-5 成，李佳峰指出，已開始調整促銷節奏，如今一年約有 18 個檔期，每個檔期促銷不同產品，藉此來吸引不同群眾。