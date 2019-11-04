台股盤前－指數逼近11400 惟留意漲多個股獲利了結賣壓

外資持續買超台股下，上週單周指數大漲 103 點，週線連三紅，指數逼近 11400 點，而美國聯準會也如預期降息 1 碼，加上美中雙方探判取得原則共識及多家財報於預期，利多激勵美股四大指數收紅，法人表示，台股多頭格局仍在，第 4 季後續行情不看淡，惟留意盤勢高檔震盪格局下，漲多的獲利了結賣壓。

美股週五 (1 日) 四大指數表現，標普 500 指數上漲 29.35 點，或 0.97%，收 3066.91 點；那斯達克指數上漲 94.04 點，或 1.13%，收 8386.40 點；美股道瓊指數上漲 301.13 點，或 1.11%，收 27046.23 點；費城半導體指數上漲 38.71 點，或 2.34%，收 1689.93 點。

美國商務部長羅斯表示，美中貿易有機會在本月簽署「第一階段」協議，短時間內將發出。允許美國企業出售零組件給華為的出口許可，目前談判已取得良好進展，無理由質疑不能簽署協議。

台積電董事長劉德音日前預期，隨著 5G、AI 快速發展，加上 7 奈米、5 奈米先進製程獨步全球，明年營運可望大幅成長，外資紛紛調高目標價，其中花旗喊出 364 元外，另給出牛市情境的目標價上探 424 元。

中石化日前以旗下鼎越開發，斥資 372 億 1 萬元得標京華城標售案，預計明年初動工拆除，規劃闢建 4 棟地上層 19 樓的頂級商辦，有機會在 2023 年完工，市場傳出，總銷約 750 億元起跳，每坪至少 150 萬元。

法人表示，大立光也將公佈最新業績，外界也視為觀察蘋果供應鏈的先行指標，此外，本周將有新一波法說會，包含光寶科、聯亞、環球晶、TPK-KY、遠傳等，釋出展望訊息也將影響走勢。