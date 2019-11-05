

◆盤勢分析

1. 美國周一儘管經濟數據表現依舊疲軟，但隨著美中貿易談判樂觀，受對貿易敏感的晶片股大漲，帶動美股四大指數再創新高。美股四大指數漲收盤漲跌幅介於 + 0.37% 至 + 2.19%，其中以費半指數相對強勢。台積電 ADR 上漲 2.67%。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：指數上漲成交量放大至 1,500 億以上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

(2) 均線：下檔支撐為 11,300 點附近，上檔壓力 11,700 點附近。

(3) 技術指標：KD 在 80 以上超買區，短線偏多但須提防過高拉回。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 5 日線持續創新高。

3. 櫃買指數上漲 0.60%，收在 145.99 點。短線支撐為 143 點附近，壓力為 148 點附近。

4. 觀盤重點：台股週一呈現跳空開高走高再創新高點，持續沿五日線走強，均線多頭排列，不過櫃買 OTC 指數漲幅相對弱勢，近期上漲以電子權值股為主要領軍上攻，後續若要持續往上挑戰新高點，觀察電子權值股短線的強弱，且成交量必須要再放大。選股方向可留意半導體、蘋概、TWS、汽車零組件、資產營建、生技等族群。

5. 繼 2018 年惠台 31 條措施之後，大陸國台辦與國家發改委 4 日聯名推出 26 條惠台新措施，標榜「提供與大陸民眾同等待遇」，支持台資參與大陸 5G 產業發展、參與重大技術裝備等建設，同時擴大台灣民眾在大陸生活和就學、就業的便利性。

6. 蘋果新真無線藍牙耳機 AirPods Pro 在 10 月底發表後，銷售超乎市場預期，目前包含中國大陸、美國、日本、歐盟等主要市場均呈現供不應求，各地官網陸續公告發貨時間將延長最多達三周。AirPods Pro 熱銷，法人看好 4943 康控 - KY、3376 新日興、4958 臻鼎 - KY、3037 欣興、2356 英業達等協力廠將獲追單，由於新品具高單價、高規格優勢，供應鏈獲利大為進補。

7. 市場傳出，臉書、微軟、亞馬遜等雲端三大咖明年伺服器訂單重新分配，伺服器代工一哥 2382 廣達成功出擊，透過旗下雲達搶下多數訂單，3231 緯創集團旗下 6669 緯穎受此影響，明年恐流失三成訂單。

8. 新台幣持續升值，熱錢蜂擁而至，帶動資產概念股股價發威，領頭羊 2504 國產股價 4 日轉強，攻上漲停板價 15.3 元，成交量爆出 5.4 萬餘張，股價創近 8 年新高。今年股價已翻倍的 2101 南港，也再度挑戰歷史新高價，同時帶動同屬資產股的 2102 泰豐大漲逾 4％，股價強勢站上均線。

