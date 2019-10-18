六福萬怡調整自助餐廳 客單價拚增15%帶動成長動能

連鎖飯店集團六福 (2705-TW) 旗下六福萬怡酒店總經理周復華今 (18) 日指出，今年前 3 季館內營收成長 5%，主因住房營收大增 10%，平均住房率衝上 70%，年增 10 個百分點，是主要成長動能，餐飲則小幅成長，為推升餐飲業績，館內自助餐廳敘日完成菜單提升，力拚以更高單價的主餐將客單價提升至少 15% 至 1500 元之上。

周復華表示，前 3 季住房營收大增 10%，占營收比重達 65%，主要是因會展以及公司行號簽約帶來商務客，目前商務客占來看超過 40%，同時，與公司簽約也有助提振宴會業績；此外，自助散客則有日韓來客穩健成長。

周復華進一步說，由於六福萬怡僅進入第 4 年，前期的攤提費用還是高，前三季仍處在虧損狀態，目標第四季轉盈，不過，第四季受到陸客來台減少因素，整體旅遊市場受到影響，六福萬怡雖不以陸客為主，仍會受間接衝擊。

六福萬怡餐飲營收占比僅 35%，比起其他北市飯店業者逾 50%，顯然還有不小的成長空間，因此，六福萬怡館內的自助餐廳敘日最新調整，除了保留原有的自助餐，也重新以高級牛排館登場，主餐一口氣增加提供 7 種頂級牛排，最高單價較原本的設定多出 1000 元至 2380 元。

今年以來敘日每月平均營收約 600-800 萬元，周復華預估，在調整定位後，整體客單價可望從 1300 元拉高至 1500 元之上，客單價至少成長超過 15%。

周復華持續看好南港地區的發展，不僅商務市場穩健成長，明年還有台北流行音樂中心可望全面啟用，將可帶動更多新客群。