台積電站穩300元之上 市值攀至7.86兆元 與股價續寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音日前表示，明年將是大大成長的一年，激勵台積電今 (4) 日開盤即突破 300 元關卡，以 302.5 元開出，盤中最高站上 303.5 元，市值超過 7.86 兆元，再改寫上周五 (10 月 31 日) 日才寫下的股價、市值新猷，且外資已連 11 個交易日買超台積電，買超張數逾 8.1 萬張。

台積電上週六 (2 日) 舉行運動會，劉德音表示，台積電已為 2020 年做好準備，將進行大幅投資產能的佈建，明年半導體產業雖仍充滿挑戰，但台積電擁有先進製程技術，且適逢 5G 轉換的一年，乘著 5G 潮流，對台積來說，將會是蠻好的、大大成長的一年，激勵今日股價再創高。

台積電第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

台積電也上調今年資本支出至 140 至 150 億美元，增加高達 40 億美元，除超過外資預期，也創台積電資本支出新高紀錄，明年預期也將維持今年高峰。