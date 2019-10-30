串流影音競爭激烈 Sony將於2020年關閉Playstation Vue

索尼公司 (Sony) 週二 (29 日) 宣布，其公司所屬的串流媒體電視訂閱服務 Playstation Vue，將於 2020 年 1 月 30 日正式關閉，索尼表示，由於付費電視產業發展 「比預期還慢」，加上電視直播平台還建立在昂貴的內容和網路成本上。

Sony 副總裁 John Kodera 表示：「不幸的是，競爭激烈的付費電視產業、內容和網路交易價格昂貴，該行業進展速度比我們預期的要慢。」

Playstation Vue(圖片: Engadget)

Playstation Vue 在 2015 年推出，是 Sony 用來取代有線電視或其他直播電視訂閱的串流影音電視訂閱服務，更是第一個須付費的電視直播訂閱平台；目前尚未聽說 Sony 將出售 Playstation Vue 給任何業者。

據了解 Playstation Vue 擁有約 50 萬名家庭訂閱戶數，但面對市場上 AT&T TV、Hulu、Youtube TV 相比，仍相形見絀。

電視直播需求越來越少，許多閱聽者也都捨棄傳統電視設備，轉用 Netflix 和 Amazon Prime Video 等不需電視直播的影音平台。

Kodera 補充說，Sony 娛樂將繼續將核心業務專注於遊戲領域。