免費果真是趨勢！NBC打算免費全面開放Peacock串流影音服務

知情人士透露，康卡斯特旗下的 NBCUniversal 正考慮將廣告支援版的 Peacock 串流服務免費開放給大眾，與現下串流產品均需收費的趨勢大相逕庭，這將會成為美國第一家主要媒體供應商提供的免費影視串流服務。

此前，康卡斯特 (CMCSA-US) 曾計畫免費開放 Peacock 影視串流服務，但僅限有線電視的訂閱戶和康卡斯特的寬頻客戶，現在研議的新計畫則是將廣告支援的 Peacock 串流服務直接免費開放，但無廣告版的 Peacock 串流服務仍需收費。

知情人士透露，Peacock 的串流內容或許還分成很多級別提供給康卡斯特顧客和其他付費電視訂閱戶，例如額外的內容或者其他福利，但基礎產品會採免費且廣告支援的方式，讓有線和非有線訂閱戶均可使用。

NBCUniversal 發言人拒絕回應置評請求。

若 Peacock 影視串流服務免費開放給大眾，可預期使用人數將迅速增加，有助提升廣告收入，Peacock 可望成為市場上最大的「AVOD (帶廣告的隨選影片）」服務，不僅對 NBC 公司是一種實驗，對其他媒體公司來說也是實驗，藉此可以推測究竟是推出訂閱產品或者推出廣告支援的服務比較合理。