易會滿：將開放H股全流通及修改QFII、RQFII制度

陸媒今 (3) 日報導指出，中國證監會主席易會滿表示下一步將修訂 QFII、RQFII 制度，將使境外法人參與中國資本市場更便利，此外也將儘早全面開放 H 股全流通改革。而 H 股全流通將進一步強化香港資本市場的吸引力及國際金融中心的地位。

中國證監會主席易會滿 (圖片: AFP)

易會滿也指出目前正積極修訂改善市場配套監管規則，明年將取消證券、基金和期貨公司外資持股比率限制，並研究擴大交易所債券市場對外開放，研究制定交易所熊貓債管理辦法，降低外商舉債阻礙。

針對科創板市場，他認為科創板開始交易至今，符合預期，基本上股市波動保持在一定風險範圍內，並展現出市場運作機制。而截至目前科創板並無重大違法情勢。

從季報角度來看，第三季科創板企業合計營收人民幤 691.88 億元，年増 13.6%；純益人民幣 86.02 億元，年增 41%，遠高於其它指數，可看出科創企業營運的活力與潛力。

易會滿指出科創板註冊制的成功經驗，將做為日後中國資金市場全面改行註冊制的參考，改革方向將朝市場機制決定價格前進，提升資本市場資源及資產配置效率。

易會滿也強調，中國證監會正加緊研究制定提升上市公司品質行動計畫，在最短時間內推出上市公司分割上市規則、推動證券法修改、加強資本市場法治供給與投資人保護，並加速轉變中國證監會職能，進一步簡政放權。