〈中華電法說〉成本減少幅度緩慢 恐連2年無法達陣財測

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，總經理郭水義表示，雖然第 3 季行動通訊市場競爭漸緩，iPhone 11 系列新機銷售動能有望持續至第 4 季，不過成本降低速度無法彌補營收衰退，估第 4 季獲利無法達財測目標，法人表示，中華電今年全年將是連 2 年未達財測。

郭水義表示，今年第 3 季行動通訊市場競爭不如過往激烈，加上受惠 iPhone 11 系列新機銷售強勁，帶動行動淨增客戶數轉正，999 元以上高資費方案申辦數也明顯成長，推升 ARPU(每用戶平均收入)，預估 iPhone 11 新機銷售動能可望延續至第 4 季，但第 4 季 ARPU 成長力道將較為趨緩。

展望第 4 季，郭水義指出，今年每股純益財測目標為 4.4-4.6 元，因 ICT 專案認列時程遞延，累積前 3 季每股純益 3.22 元，達成率僅 70.1-73.3%，但成本降低幅度仍小，且營收衰退，估第 4 季獲利仍無法達陣財測目標。

法人表示，中華電去年每股純益 4.58 元，未達原先預估的目標 4.8-5.2 元，是上市來首度未達財測，若今年第 4 季再無法達成，中華電恐連續 2 年無法達陣財測。

MOD 方面，中華電表示，第 3 季營收 9.02 億元，年增 5.9%，客戶數已突破 209 萬戶，9 月推出自選餐後，有 75% 的自選餐用戶選擇最高資費套餐，預估營收表現將於第 4 季。

中華電第 3 季營收 508.5 億元，季增 1.4%，年減 3.5%；稅後純益 80.9 億元，季減 5.5%，年減 4.9%；EBITDA 59.3 億元，季減 68%，年增 2.4%；每股純益 1.04 元。

中華電累積前 3 季營收 1522 億元，年減 4.8%；稅後純益 250.1 億元，年減 7.7%；EBITDA 570.8 億元，年減 0.4%；每股純益 3.22 元。