共享機車WeMo將進軍海外 拚明年獲利 最快5-7年IPO

電動機車隨租隨還品牌 WeMo Scooter 營運達三周年，WeMo Scooter 創辦人暨執行長吳昕霈今 (29) 日表示，除國內布局，明年也期待進軍海外擴充營運動能，而市場關注獲利表現，他直言，現在沒有一家電動機車廠敢說獲利，不過明年 WeMo 可望轉盈，期許 5-7 年後可 IPO。

WeMo Scooter 成立至今 3 年，9 月底創下會員數和車輛數最多、及科技應用觸角最廣等三大成績，預計年底會員數將達 30 萬人，其中活躍會員數占一半。

吳昕霈說，過去一年來 WeMo Scooter 累積使用超過 500 萬次，今年 10 月首度跨出雙北進軍高雄，將投放近 5000 台車，是目前國內投車最多的隨租隨還智慧機車出行服務，未來營運布局放眼六都，預計明年再投車上萬輛。

另一方面，吳昕霈指出，由於機車停車位需求越來越高於供給，因此，目前在台北市政府前停車場和台北車站停車場、共 20 個室內機車停車位進行測試營運，期許藉此提供更好的服務，未來也將提供使用者無需取停車幣 / 停車票即可進入室內停車場的新服務，目標至明年上半年，進入雙北地區約 1000 個室內外停車場。

展望明年，吳昕霈透露，將揮軍海外市場並提到東南亞，但也表示，對東南亞市場來說，台灣的機車太貴，當地需要的是 2 萬多元的機車，因此，WeMo 將著重車聯網的技術發展，並不打算自行製造機車，但不排除與任何車廠合作，海外車廠也是考慮的選項。

另外，WeMo Scooter 在累積營運三年大數據後，首度公開全台首份智慧交通白皮書「WeMo Scooter 智慧車聯網 - 新交通移動洞察報告」，發現使用路線以銜接捷運沿線騎乘 20 分鐘內距離最熱門，跨年、國慶煙火等城市級大型活動期間更有 3 倍以上需求。