能源盤後—非農數據強勁、美鑽井活動減少、中美貿易現曙光 原油上漲

週五 (1 日) 交易，10 月非農就業數據意外強勁，加上活躍原油鑽井平台數量再次下降，支撐原油期貨延續稍早漲勢收高。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 2.02 美元或 3.7%，收每桶 56.20 美元，本週跌幅收斂至 0.8%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 2.07 美元或 3.5%，收每桶 61.69 美元，本週跌幅收斂至 0.1%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 62 美分或 1%，收每桶 59.62 美元。

油田服務公司 Baker Hughes 週五公布，本週活躍的原油鑽井平台數量減少 5 個至 691 個，較去年同期少 183 個，但過去一年美國產量仍增加了近 100 萬桶 / 日。

分析師指出，外媒報導，中國官員稱已與美國達成貿易原則共識，這也為原油午盤提供動力。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，「中美之前就進展到這裡，但今天的基調和昨天真的很不一樣。」他指的是，昨日中國官員質疑中美達成全面、長期協議的可能性。

美國官方表示，談判代表進行了「有建設性」的貿易通話，且雙方將持續討論。

勞工部週五公布，10 月新增 12.8 萬工作機會，同時修正 9 月和 8 月的新增就業為 9.5 萬個，雖然失業率小升至 3.6%，但符合預期。強勁的經濟數據有助於舒緩市場對原油需求前景的擔憂。

此外，Caixin 中國製造業採購經理人上個月數據登上 32 個月高點，自 9 月份的 51.4 攀升至 51.7，分析師認為這也為原油價格上漲帶來動力。這個數據與週四中國官方數據截然不同，中國官方 10 月份製造業 PMI 下降至 49.3，觸及 8 個月低點。

然而，供應面的擔憂心理將繼續抑制上行空間，外媒報導，調查發現 OPEC 成員 10 月份自產量 8 年低點回升，係因 9 月遭無人機攻擊的沙國油田與原油加工廠已快速恢復產能，這讓 OPEC 產量大約較 IEA 對 OPEC 2020 年上半年估計值高出 140 萬桶 / 日，德國商銀商品分析師 Carsten Fritsch 認為，「這凸顯了進一步減產的必要性。」

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