能源盤後—中美貿易協議變數大 中國數據黯淡 原油收1週低點 但守住本月漲幅

週四 (31 日) 交易，原油期貨價格收在一週多以來最低點，WTI 原油連續 4 日下跌，但仍守住本月溫和漲幅。

交易員再度擔憂全球經濟背景，一連串不利消息傳出後，原油期貨開始走跌，包括中國工廠數據、中國官方質疑中美達成長期貿易協議的可能性。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 88 美分或 1.6%，收每桶 54.18 美元。

該契約價格已連續 4 日走跌，觸及 10 月 22 日以來最低點，但本月仍有 0.2% 漲幅。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 38 美分或 0.6%，收每桶 60.23 美元。

該契約同樣觸及 10 月 22 日以來最低點，但本月漲幅 0.9%，並於今日收盤到期。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 62 美分或 1%，收每桶 59.62 美元。

美國瑞穗證券能源部主管 Robert Yawger 週四在報告中指出，油價走跌歸因於「中美貿易悲觀主義」。

彭博報導，儘管中美在第一階段協議取得進展，但中國官員對能否與美國達成全面、長期貿易協議表示懷疑，因為他們擔心川普總統的衝動，甚至擔心他會退出中美已示意未來幾週將簽訂的有限協議。

根據中國國家統計局週四公布的數據，中國官方的工廠活動衡量指標——製造業採購經理人指數 (PMI) 10 月份自前月的 49.8 下降至 49.3，觸及 8 個月低點。該指數低於 50 表示產業活動萎縮。悲觀的經濟擔憂引發市場擔心能源需求放緩。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 1.6312 美元，本月漲幅 1.6%。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 1.8780 美元，本月跌幅近 1.5%。

11 月交割的汽油和熱燃油期貨契約均於今日收盤到期。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.8 美分或 2.2%，收每百萬 Btu 2.633 美元。

天然氣期貨最近月契約價格大漲 13%，為去年 11 月以來最大單月漲幅。

EIA 週四公布，上週 (10/25 止) 天然氣庫存增加 890 億立方英呎，略高於分析師估計增加的 850 億立方英呎。