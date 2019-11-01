外資簇擁台股週線連三紅 慎防漲多賣壓出籠逆襲

外資持續湧入推升台股持續攻高，週線連三紅，全體上市公司總市值增加 3164 億元共 34.5 兆元，投信表示，台股多頭格局仍在，但觀望氛圍導致交易量縮，盤勢狹幅整理，後市須觀察產業庫存與財報表現，並留意部分個股漲多的獲利了結賣壓。

台股今 (1) 日在鴻海與鴻家軍拉抬下，指數終場上漲 40 點收在 11399.53 點，單週上漲逾百點，產業類股以電子類漲幅 4.17% 居冠，電器電纜類指數單週下跌 0.94% 較為疲弱。

權值龍頭股台積電股價本週一度站上 300 元天價，除成為推升大盤的功臣外，也讓半導體族群成為本週交易熱門標的，單週交易金額共 1757.49 億元，成交金額占上市股票約 27%。

另外，電子零組件成交金額 1491.91 億元、占比約 23.59%；光電族群成交金額 640 億元、占比約一成。

富蘭克林華美投信表示，台股本週先由電子權值股領盤上攻，大盤指數一度衝上 11428.42 點波段新高，但下半週起獲利了結賣壓壓抑盤勢，電子股漲多拉回，改由觀光、水泥、汽車與紡織等傳產族群接棒發動漲勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股本週靠基本面與資金面等挹注持續挑戰新高，但短線需留意高檔獲利調節壓力，整體而言在重要指標股表態撐腰下，維持偏多格局。

在技術面上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾分析，大盤指數強勢在 5 日線緩步向上作為近期支撐，後續要觀察未來兩季電子業庫存水位，原因在於在美中關稅戰的不確定性下，供應鏈拉貨節奏混亂，零組件為提前備貨或是真實需求難以釐清，因此第三季與第四季財報呈現的庫存水位值得留意。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪認為，台股雖呈現狹幅整理但基本面不差，應有機會持續墊高。受到國外大廠蘋果、臉書財報激勵，台灣相關企業展望樂觀，加上預期明年 5G 產業成長性可期，包括半導體、IC 設計等股價表現亮眼。

林彥豪提醒，時序進入第 4 季，不少個股股價已經反映明年預期表現，應特別留意漲多風險，宜分散布局。